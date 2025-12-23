البنتاغون يضع ثقته في "غروك" عبر تعاون جديد

يتعاون البنتاغون مع شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي "غروك" داخل أنظمته الحكومية، وذلك وفق تقرير فوكس نيوز.

ويختص هذا التعاقد بأنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة بدلا من النسخ التجارية المتاحة من "غروك"، مما يعني تقديم نسخة أكثر قوة من النموذج المعتاد للجمهور.

وينوي البنتاغون تقديم أنظمة "غروك" الجديدة ضمن منصة الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها وزارة الحرب الأميركية مؤخرا تحت اسم "جين إيه .ميل" (GenAI.mil)، وهي مختصة بالموظفين الفدراليين والحكوميين من الفئات والأقسام المختلفة.

وتخطط الحكومة الأميركية لطرح المنصة الجديدة مع مطلع العام الجديد، وهي تتيح لأكثر من 3 ملايين موظف داخل وزارة الحرب من العسكريين والمدنيين الوصول إلى خدمات "غروك" الفائقة والاستفادة منها في تسيير أعمالهم اليومية.

ومن جانبها، أكدت "إكس إيه آي" أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قادرة على دعم المهام الادارية لكافة الوظائف الحكومية والفدرالية من مختلف المستويات، فضلا عن الاستخدامات الحساسة التي تتضمن التعامل مع المعلومات العسكرية بشكل مباشر.

ويعد هذا الاستخدام الهدف الرئيسي من التعاون مع "إكس إيه آي"، إذ يمكن لموظفي البنتاغون استخدام الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية دون خرق الإجراءات الأمنية.

كما ترى الشركة في هذا التعاون خطوة أولية تمهيدا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المهام والمعلومات الحساسة والسرية التي تتعامل بها وزارة الحرب.

وتتيح الأداة الجديدة لموظفي البنتاغون أيضا الوصول إلى معلومات مباشرة عبر منصة "إكس" التي تتمتع بدمج فائق مع نموذج "غروك" للذكاء الاصطناعي وذلك وفق ما جاء في بيان وزارة الحرب.

يُذكر أن روبوت "غروك" مر بموجة من الهلوسات في الشهور الماضية تسببت في إيقاف النسخة المتاحة للجمهور أكثر من مرة، إذ اقتنع الروبوت بأنه إعادة تجسيد لهتلر واصفا نفسه بكونه "ميكا هتلر"، كما شارك مجموعة من المحادثات الخاصة بالمستخدمين.