اتفاقية أفريقيا الوسطى و"ستارلينك" للربط بالإنترنت الفضائي

وقّعت جمهورية أفريقيا الوسطى بالعاصمة بانغي اتفاقية مع شركة "ستارلينك"، التابعة لـ"سبيس إكس"، لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد.

ويمنح الاتفاق الضوء الأخضر لبدء تشغيل الخدمة، رغم أن موعد الإطلاق التجاري لم يحدد بعد.

وجرى الحدث بإشراف الرئيس فوستان آرشانج تواديرا، ويأتي امتدادا لمحادثات أجريت قبل أسابيع في الولايات المتحدة على هامش قمة دولية.

وأكدت السلطات أن التقنية الجديدة ستوفر اتصالا عالي السرعة وموثوقا، خصوصا في المناطق الريفية والمعزولة حيث يظل الوصول إلى الإنترنت محدودا بسبب ضعف البنية التحتية الأرضية.

من جانبها، رحبت السفارة الأميركية في بانغي بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة يمكن أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات وتفتح آفاقا للتعاون الدولي.

يذكر أن أفريقيا الوسطى تواجه واحدا من أدنى معدلات انتشار الإنترنت في القارة، إذ تتركز التغطية في بانغي في حين تعاني المناطق الأخرى من ضعف الشبكات الثابتة والمحمولة.

في هذا السياق، ينظر إلى "ستارلينك" كحل لتوسيع نطاق التغطية الوطنية، ودعم الخدمات الرقمية الحكومية، وتعزيز التعليم عن بعد والعلاج عبر الإنترنت.