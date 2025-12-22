وزير التجارة البريطاني: "قد تكون الصين أو قراصنتها وراء الهجوم السيبراني الأخير"

أكد وزير التجارة البريطاني كريس براينت في حديثه، يوم الجمعة، وقوع هجوم سيبراني على وزارة الخارجية والتنمية البريطاني، مشيرا إلى أن الهجوم قد يكون مرتبطا بقراصنة تابعين للحكومة الصينية أو من الحكومة الصينية مباشرة دون التأكيد على هذا الاتهام، وذلك وفق تقرير "فايننشال تايمز".

ويشير التقرير إلى أن التحريات المستقلة، في الهجوم الحادث في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ربطت بينه وبين مجموعة من القراصنة الصينين، مضيفا أن المجموعة المسؤولة عن الهجوم تدعى "ستورم 1849" (ٍStorm 1849) وهي مرتبطة بالحكومة الصينية.

ويذكر أن الحكومة البريطانية رفضت التأكيد على وقوع الهجوم سابقا، إذ حاول القراصنة الوصول إلى عشرات الآلاف من المستندات الحساسة لدى وزارة الخارجية البريطانية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أنها تعمل على التحقيق في الهجوم دون الإشارة مباشرة إلى من يقف وراء الهجوم.

وتتزامن تصريحات براينت مع قرب زيارة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى الصين خلال الشهر المقبل، في محاولة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ زيارة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة في 2018.

ويؤكد التقرير انتشار الهجمات السيبرانية الموجهة ضد المؤسسات والشركات البريطانية على حد سواء، إذ تعرضت شركة "ماركس آند سبنسر" (Marks and Spencer) و"جاكوار لاند روفر" للهجوم هذا العام ما اضطر "جاكوار لاند روفر" لإيقاف عملياتها مؤقتا، كما صرحت راشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية أن بعض هذه الهجمات مرتبطة بدول معادية مثل روسيا.