لماذا توقفت السيارات ذاتية القيادة في منتصف الطريق فجأة؟

توقفت فجأة سيارات "وايمو" ذاتية القيادة أثناء سيرها وسط الطرق دون الاهتمام بقواعد المرور أو حتى محاولة الوقوف بشكل ملائم على جانب الطريق، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ".

ويشير التقرير إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة سان فرانسيسكو كان سببا في هذا التوقف المفاجئ، كما كان سببا في حريق إحدى المحطات الفرعية التابعة لشركة "بي جي آند إي" (PG&e).

وكانت "وايمو" أرسلت تنبيها عبر التطبيق الخاص بها بتأثر خدمات الشركة في 7 مدن مختلفة، وأكد المتحدث الرسمي للشركة في حديثه لـ"بلومبيرغ" أن الشركة تعمل على إعادة الخدمة للمناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.

ويذكر التقرير حادثة مر بها ميشيل ريفا وشاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ توقفت به السيارة في منطقة مليئة بالمشاة فجأة، مشيرا إلى أنه لم يستطع الوصول إلى ممثلي خدمة العملاء بسبب الضغط المستمر عليهم.

ويوضح ريفا عبر حسابه في منصة "إكس" أن السيارة توقفت عندما وصلت إلى منطقة مزدحمة بالسيارات والمارة تعطلت فيها إشارات المرور، وتظن بأن السيارة توقفت لأنها لم تعرف كيف تتصرف في مثل هذا الموقف.

وبيدو أن العطل لم يؤثر على كافة خدمات السيارات ذاتية القيادة، وذلك وفق تغريدة إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" المنافسة لشركة "وايمو" والتي تقدم خدمات السيارات ذاتية القيادة أخيرا.

إذ شارك ماسك تغريدة تعرض السيارات المتوقفة، مؤكدا أن سيارات "تسلا روبوتاكسي" ذاتية القيادة لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي.

وتعود ملكية شركة "وايمو" إلى شركة "ألفابيت" المالكة لمنصات "غوغل" المختلفة، وهي من أبرز المشاركين في قطاع السيارات ذاتية القيادة والتي تعمل على نشر خدماتها في عدة دول في العالم.