على خطى هواوي.. "ديب سيك" و"شاومي" قد ينضمّان لقائمة الشركات المحظورة

طالبت مجموعة مكونة من 9 مشرعين أميركيين بإضافة عدة شركات صينية جديدة إلى قائمة الكيانات التي تزعم مساعدتها للجيش الصيني، وذلك وفق تقرير رويترز.

وجاءت هذه المطالبة على شكل رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تطالبه بإضافة شركات صينية في مقدمتها "ديب سيك" لتقنيات الذكاء الاصطناعي و"شاومي" لصانعة الجوالات وصانعة الشاشات "بي أو إي" (BOE) التي تعد من أبرز موردي الشاشات في العالم.

وتضم القائمة بالفعل مجموعة من كبرى الشركات الصينية مثل "تينسينت" صانعة لعبة "بوبجي" (PUBG) وإحدى عمالقة التقنية الصينية وشركة "كاتل" (CATL) مصنعة البطاريات للسيارات الكهربائية.

ورغم أن العقوبات والغرامات على الشركات الصينية لا تقع بمجرد دخولها في هذه القائمة، فإنها تؤثر بشكل مباشر في مبيعات الشركات والعقود الخارجية لها، إذ تؤكد للعالم موقف الحكومة الأميركية من هذه الشركات وفق ما جاء في التقرير.

وذكر تقرير منفصل من رويترز في يونيو/حزيران الماضي أن "ديب سيك" ساعدت الجيش الصيني وتجاوزت العقوبات الأميركية، وذلك عبر استخدام شركات وهمية في جنوب شرق آسيا للوصول إلى الشرائح الأميركية عالية التطور.

ويؤكد التقرير المنفصل توجيه الحكومة الأميركية في السابق عدة اتهامات لشركة "ديب سيك" بكونها تشارك بيانات عملائها الأميركيين مع الحكومة الصينية.

وتعد شركة "بي أو إي" من أكبر الشركات الموردة لشاشات الجوالات في العالم، ومن بينها جوالات "آبل" المستخدمة بشكل رئيسي من مختلف مسؤولي الحكومة الأميركية فضلا عن تعاملاتها المباشرة مع "البنتاغون".

وتتسع قائمة الشركات المذكورة في الرسالة لتشمل عدة شركات تقنية بارزة من أهمها "يونيتري" للروبوتات والتي أصبحت الآن رائدة عالميا في قطاع صناعات الروبوتات القابلة للتعلم.