شبكة الجزيرة تطلق "النواة".. نموذج إخباري مدمج بالذكاء الاصطناعي من غوغل كلاود

أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية مشروع "النواة"، وهو نموذج تشغيلي جديد يوظف الذكاء الاصطناعي في صميم صناعة الأخبار، ضمن شراكة موسعة مع "غوغل كلاود"، التي ستكون المزود التقني الرئيسي للمشروع.

ويهدف "النواة" إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة تقنية إلى شريك فاعل في عملية إنتاج المحتوى، من خلال إعادة بناء دورة العمل الصحفي بالكامل، ابتداء من جمع المعلومات، ووصولا إلى تقديم المحتوى للجمهور، عبر تكامل محكم بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري في كل مرحلة.

ويقوم هذا النموذج على تمكين الصحفيين من التركيز على صياغة المحتوى التحريري، في حين يتولى الذكاء الاصطناعي المهام التشغيلية وتحليل البيانات المعقدة.

المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، قال إن الشبكة "ملتزمة ببناء نظام تقني متطور يعزز ريادتنا في عصر الذكاء الاصطناعي. ومشروع ‘النواة’ تجسيد لهذه الرؤية، وهو نموذج متكامل يجمع الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتنا على الوصول إلى الخبر.

كما وصف غوغل كلاود بـ"الشريك المثالي" نظرا لخبرتها ونهجها الأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها الشريك الأمثل "في تنفيذ هذا التحول الطموح الذي سوف يطور المحتوى الإعلامي الذي نقدمه لجمهورنا العالمي".

من جهته، اعتبر أليكس روتر، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "غوغل كلاود"، أن المشروع يمثل خطوة فارقة في تطوير الجيل القادم من الإعلام الذكي، مشيرا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل ستُسهم في إعادة صياغة آليات إعداد التقارير وصناعة المحتوى وكيفية استهلاكه.

وسيتيح هذا التعاون توظيف أدوات Gemini Enterprise لموظفي شبكة الجزيرة، بهدف دعم إنتاجية فرق العمل الصحفي والإداري على حد سواء.

مشروع "النواة".. نموذج متكامل من 6 محاور

يتكوّن مشروع "النواة" من 6 محاور مترابطة مصممة كنموذج تشغيلي معرفي يدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عمل الصحافة، تشمل:

منصة الجزيرة الآن (AJ Now): تمثل هذه المنصة الإخبارية المركزية "قلب منظومة الأخبار"، وستستفيد من محرك الحوسبة من غوغل كلاود، بالإضافة إلى محرك البحث Vertex AI Search وحلول Gemini Enterprise، لاقتراح الأسئلة، وتوليد زوايا التغطية، وصياغة الملخصات في غرفة أخبارها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تمثل هذه المنصة الإخبارية المركزية "قلب منظومة الأخبار"، وستستفيد من محرك الحوسبة من غوغل كلاود، بالإضافة إلى محرك البحث Vertex AI Search وحلول Gemini Enterprise، لاقتراح الأسئلة، وتوليد زوايا التغطية، وصياغة الملخصات في غرفة أخبارها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. منصة AJ-LLM: بصفتها "العقل التحريري"، تستخدم هذه المنصة نموذجا لغويا ضخما تم تطويره بدقة باستخدام أرشيف الجزيرة. وتتكامل مع حلول Gemini Enterprise للترجمة والتلخيص، وتستخدم نظام NotebookLM لتوفير سياق تحليلي فوري للصحفيين.

رؤية AJ: سيستخدم مركز الإنتاج الإبداعي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من غوغل لإنتاج محتوى تفاعلي، بما في ذلك Imagen وVeo وغيرها.

سيستخدم مركز الإنتاج الإبداعي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من غوغل لإنتاج محتوى تفاعلي، بما في ذلك Imagen وVeo وغيرها. بحيرة بيانات AJ: لتمكين الصحافة القائمة على البيانات، سيتم بناء هذا الركن باستخدام BigQuery وGemini Data Agents. وستساعد هذه الأدوات في تحليل بيانات واسعة النطاق للكشف عن الاتجاهات وإنشاء لوحات معلومات تنبؤية.

لتمكين الصحافة القائمة على البيانات، سيتم بناء هذا الركن باستخدام BigQuery وGemini Data Agents. وستساعد هذه الأدوات في تحليل بيانات واسعة النطاق للكشف عن الاتجاهات وإنشاء لوحات معلومات تنبؤية. محرك العمليات: يركز هذا المحور على الذكاء التشغيلي، ويستخدم منصة Gemini for Workspace لأتمتة سير العمل الداخلي، واتخاذ القرارات، والتواصل.

يركز هذا المحور على الذكاء التشغيلي، ويستخدم منصة Gemini for Workspace لأتمتة سير العمل الداخلي، واتخاذ القرارات، والتواصل. الذراع الأكاديمي والمعرفي: سيقوم هذا المحور التعليمي بتدريب الصحفيين على أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باستخدام Google Workspace وGemini Enterprise.

وأكد المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعمليات الشبكة في الجزيرة، أحمد الفهد، أن المشروع يعكس حرص الشبكة على استباق التحولات الرقمية في الصناعة الإعلامية، من خلال تبني أحدث التطبيقات والممارسات.

من جانبه، قال غسان كوستا، المدير الإقليمي لـ"غوغل كلاود" في قطر وعُمان والبحرين والعراق، إن المشروع يمثل لحظة فارقة في مسيرة الابتكار الإعلامي، مشيرا إلى أن "النواة" يرسّخ نموذجا عالميا جديدا في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الصحافة الرقمية، ليس فقط من حيث الكفاءة بل على مستوى التأثير الإعلامي أيضا.