شاهد.. روبوت صيني يدهش إيلون ماسك

أعرب إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" و"إكس" عن إعجابه بالروبوتات الصينية وتحديدا طراز "يونيتري جي1" (Unitree G1) الذي شاع استخدامه في المدة الأخيرة، وذلك عبر تغريدة في منصة "إكس" وفق ما جاء في تقرير موقع "تيك نود" التقني.

ووصف ماسك الروبوتات بكونها "باهرة" بسبب مداها الحركي الواسع وقدرتها على التحرك بليونة ورشاقة لتصبح جزءا من عرض غنائي راقص.

ويظهر المقطع 6 روبوتات "يونيتري جي1" وهي ترقص في خلفية حفل موسيقي للفنان وانغ ليهوم في مدينة تشنغدو الصينية برفقة مجموعة من الراقصين البشر.

وأدت الروبوتات مجموعة من الحركات الراقصة المعقدة التي تتطلب مهارة خاصة في المؤدين البشر، ولكن الروبوتات الستة كانت تعمل معا في تناسق وتزامن باهر.

ويعود الفضل في تفوق روبوتات "يونيتري جي1" لمجموعة المستشعرات المتطورة فضلا عن خوارزميات تنسيق متعددة العوامل، ومعا تتيح للروبوتات أوقات استجابة أسرع من المستوى الثاني ومرونة مشتركة تقترب من مرونة الراقصين البشر.

ويشير التقرير إلى التطور السريع الذي حدث في الروبوتات خلال الشهور الماضية، إذ ظهرت في مهرجان الربيع مطلع هذا العام وهي تشبه الأطفال الذين يتعلمون المشي لتوّهم، ولكن الآن بعد 11 شهرا تطورت حركتها لتماثل حركات الراقصين المحترفين.

وتعد روبوتات "جي1" من شركة "يونيتري" الصينية أكثر الروبوتات شيوعا في الاستخدام، إذ يعتمد عليها العديد من الباحثين والعلماء في مختلف القطاعات.

كما أن الشركة توفر تكاملا وتوافقا واسعا مع تقنيات عديدة وأطر عمل، مما يتيح لأي جهة استخدامها كما ترى، فضلا عن وجود متجر متخصص بالتطبيقات وآليات استخدام الروبوت بشكل يحاكي متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة.

ويصل سعر الروبوتات إلى 16 ألف دولار تقريبا للطراز القياسي من دون إضافة أي تعديلات خاصة عليه، وهو ما يجعلها من الروبوتات الاقتصادية.