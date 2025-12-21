خيارات تغيّر تماما من تجربة استخدام "ويندوز 11"

يظل "ويندوز 11" أحد أكثر أنظمة التشغيل شيوعا في العالم اليوم، وفقا لإحصاءات موقع "سات كاونتر" ( StatCounter) المختص في إحصاءات المستخدمين، إذ يؤكد استخدامه بين أكثر من 70% من مجمل مستخدمي الحواسيب حول العالم.

غير أن العديد من المستخدمين يجهلون المزايا الحقيقية في "ويندوز 11″، ويظنون أنه يشبه أنظمة التشغيل القديمة للشركة والتي لم تكن تضم العديد من الخيارات.

ويمكنك عبر تغيير الإعدادات الأربعة التالية تغيير آلية استخدام النظام تماما لتشعر وكأنه نظام جديد مبتكر ومختلف تماما عن الأنظمة القديمة.

فتح التطبيقات بنقرة فأرة

تستطيع تعديل نظام تشغيل "ويندوز" لتقوم بفتح أي ملف أو تطبيقٍ بنقرة فأرة واحدة دون الحاجة للنقر مرتين على أي ملف كما المعتاد في كافة أنظمة التشغيل.

ويغير هذا الخيار أيضا من آلية تحديد الأشياء، فبدلا من الضغط مرة واحدة لاختيار الملف الذي ترغب فيه، فيكفي أن تقف فوقه ليتم تحديده.

ويمكنك تفعيل هذا الخيار بكل سهولة عبر التوجه إلى خيارات المجلدات، ثم اختيار الضغط مرة واحدة لفتح الملفات والتطبيقات.

الضوء الليلي لتجربة استخدام أفضل

يملك "ويندوز 11" خيارا لتفعيل وضع الإضاءة الليلية، وهو وضع يتيح لك إضافة طبقة من اللون الأصفر الباهت على كل ما تراه حتى يصبح أقل ضررا على العينين.

ويتيح لك هذا الخيار خفض تأثير اللون الأزرق القاسي الذي يزيد من إجهاد العين وفق بعض الدراسات، كما أن بعض المستخدمين يجدونه أكثر ملائمة للاستخدام بشكل عام.

ولكن يمثل هذا الخيار تحديا للمستخدمين الذين يعملون بشكل مستمر مع الألوان، سواء كانوا المصممين أو غيرهم من القطاعات التي يجب عليها العمل مع الألوان بشكل مستمر.

وتوجد أيضا أجهزة وملحقات يتم تثبيتها فوق الشاشة لتطبيق درجة إضاءة ملائمة تلغي اللون الأزرق القاسي ولا تسبب ضررا مستمرا للعين.

ويمكنك تفعيل هذا الخيار بكل سهولة من خلال خيارات الشاشة، إذ تجده لجوار خيار درجة سطوع الشاشة والوضع المظلم.

العودة لوضع متصفح الملفات القديم

قبل "ويندوز 11" كان تطبيق متصفح الملفات يفتح قائمة الأقراص المتصلة بالحاسوب وأقراص التخزين الداخلية الموجودة فيه.

لكنّ هذا الأمر تغير مع "ويندوز 11" وأصبح يعمل على فتح قائمة الملفات المفضلة والمستخدمة بكثرة، وبينما يفضل البعض هذا الأمر، يرغب آخرون في العودة إلى الوضع القديم.

يمكنك تفعيل هذا الوضع بكل سهولة عبر التوجه إلى إعدادات الملفات، ثم تغير المجلد الذي يتم فتحه تلقائيا داخل النظام ليصبح "أقراص الكمبيوتر".

إيقاف معاينات الصور المصغرة بالمجلدات

يستغرق "ويندوز" الكثير من الوقت لتوليد الصور المصغرة والمعاينات في كافة المجلدات التي تقوم بفتحها وزيارتها، ويمكنك تعديل هذا الأمر بسهولة ويسر عبر إلغاء تفعيل الخاصية تماما.

ولا يعني هذا أن النظام سيتوقف عن دعم الملفات أو المعاينات المصغرة، ولكن بكل بساطة فإن النظام يعرض الآن الأيقونات بدلا من الصور المصغرة، وهو أمر مناسب للاستفادة من سرعة النظام والحاسوب.

وتستطيع إيقاف هذا الخيار أو تفعيله عبر التوجه إلى مجلد خيارات الملفات ثم اختيار صفحة خيارات العرض، وبعد ذلك تفعيل خيار أظهر الأيقونات دائما بدلا.