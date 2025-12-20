الاتحاد الدولي لكرة القدم يجدد شراكته مع "روبلوكس" عبر لعبة "فيفا سوبر سوكر"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجديد شراكته الإستراتيجية مع منصة "روبلوكس" العالمية، التي تضم أكثر من 151 مليون مستخدم نشط يوميا، وذلك عبر إطلاق لعبة "فيفا سوبر سوكر" بالتعاون مع شركة "غيم فام" الرائدة في تطوير العوالم الافتراضية.

وتأتي هذه الخطوة، التي حولت لعبة "سوبر ليغ سوكر" الناجحة إلى تجربة "فيفا" الرسمية، ضمن التزام الاتحاد الدولي، بتطوير تجارب تفاعلية مبتكرة تستهدف الأجيال الشابة وتعزز شغفهم بكرة القدم عبر التكنولوجيا الناشئة، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي.

اللعبة الجديدة تتيح للمشجعين التنافس بالمنتخبات الوطنية والأندية العالمية، والمشاركة في فعاليات مرتبطة بالدوريات الكبرى والطريق نحو كأس العالم 2026.

كما يفتح هذا التعاون آفاقا تجارية واسعة لشركاء فيفا، حيث بدأ "مهرجان أديداس لكرة القدم" داخل اللعبة بمشاركة أندية عريقة مثل النصر السعودي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وفلامنغو البرازيلي.

مسؤولو "فيفا" و"روبلوكس" أكدوا أن هذا التعاون يبني مساحة كروية حقيقية تتجاوز مجرد مواعيد المباريات لتصبح "مجتمعا رقميا مستداما للاحتفال بثقافة كرة القدم طوال العام".

ويستند هذا الطموح إلى النجاح الذي حققته الشراكة خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث سجلت المنظمة ملايين ساعات التفاعل.

يشار إلى أن منصة "روبلوكس" تواجه موجة من الانتقادات والحظر في دول متعددة، وسط زيادة المخاوف حول سلامة الأطفال والمحتوى غير الملائم. تتضمن هذه الانتقادات اتهامات بأن المنصة تسمح بنشر محتوى غير مناسب يصعب مراقبته بالكامل، رغم ادعاءات الشركة أنها طورت أكثر من 40 أداة أمان وتحسينات للرقابة الأبوية والتحقق من الأعمار.

"روبلوكس" شهدت حظرا أو تقييدا في عدد من الدول العربية والأجنبية لأسباب تتعلق بحماية الأطفال والقيم الاجتماعية أو سياسات الرقابة الصارمة.