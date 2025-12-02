مليار جهاز يستخدم "ويندوز 10" اليوم.. ونصفهم لا يرغب بالترقية

أكد جيفري كلارك مدير العمليات في شركة "ديل" (Dell) أن أكثر من مليار جهاز حاسوب ما زال يستخدم "ويندوز 10" الذي أوقفت "مايكروسوفت" دعمه مؤخرا، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

وجاء حديث كلارك ضمن عرض أرباح الشركة الأخير، إذ أشار لوجود 500 مليون جهاز يستخدم "ويندوز 10" وغير قادر على الترقية إلى نظام "ويندوز 11" إلى جانب 500 مليون آخرين يستطيعون تشغيل النظام، ولكن غير راغبين في الترقية.

وتتسق تعليقات كلارك مع الإحصاءات العالمية المتابعة في منصة "ستات كاونتر" الشهيرة، إذ تؤكد المنصة أن 42.62% من المستخدمين يعتمدون على "ويندوز 10″، مع كون 53.79% من المستخدمين يعتمدون "ويندوز 11".

يذكر أن "مايكروسوفت" مدت الدعم الخاص لنظام "ويندوز 10" بفضل شعبيته الجارفة، ولكن بدلا من تقديم الدعم بشكل مجاني كما كان سابقا، فإن تكلفته تصبح 30 دولارا تدفع مرة واحدة لغير المشتركين في ميزة "وان درايف" التي تمنحهم الدعم بشكل مجاني.

ويعد نظام "ويندوز 10" أحد أنجح أنظمة التشغيل التي قامت "مايكروسوفت" بإطلاقها في السنوات الماضية، إذ ارتفعت نسبة تبنيه فور طرحه.

ولكن الأمر اختلف قليلا مع "ويندوز 11" الذي لم يحظ بمعدل تبني سريع مثل سابقه وفق تقرير "تيك سبوت"، وربما يعود السبب في ذلك لقيود العتاد التي وضعتها "مايكروسوفت" على الترقية للنظام الجديد.