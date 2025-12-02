ماذا استفاد قيصر الذكاء الاصطناعي من منصبه مع ترامب؟

كشف تقرير نشرته "نيويورك تايمز" عن انتفاع ديفيد ساكس المستثمر وقيصر الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه الحكومي وقربه من ترامب، مؤكدا أن ثروة ساكس تضاعفت كثيرا منذ دخوله البيت الأبيض.

ويشير التقرير، الذي كتبه 5 من محرري "نيويورك تايمز" وهم سيسيليا كانغ، وتريب ميكل، وريان ماكديفيد، ويافي بيلاني، وثيودور شلايفر، إلى أن انتفاع ساكس لم يقتصر على شركاته واستثماراته الخاصة، بل امتد إلى أصدقائه من وادي السيليكون الذين أصبح لهم وصول مباشر إلى البيت الأبيض وآليات الحكم في أميركا.

ومن جانبه، أنكر ساكس هذا التقرير واصفا إياه بمجموعة من الحكايات التي لا أساس لها من الصحة، وذلك عبر تغريدة نشرها في حسابه على منصة "إكس".

ولكن، ماذا جاء في التقرير حتى يثور ديفيد ساكس عليه بهذا الشكل؟ وهل انتفع حقا ساكس بشكل مادي من وجوده داخل البيت الأبيض؟

الدفع لمقابلة دونالد ترامب

يستضيف ديفيد ساكس بودكاست أسبوعي يدعى "أول-إن" (All-in)، وهو يملك شركة تنظيم فعاليات إلى جانب مجموعة من كبار مستثمري وادي السيليكون تحمل الاسم ذاته.

وكانت شركة "أول-إن" المسؤولة عن تنظيم واستضافة فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي التي حضرها ترامب في يوليو/تموز الماضي.

وبينما يبدو هذا التنظيم بريئا بشكل كبيرا، فإن تقرير "نيويورك تايمز" يؤكد أن ساكس طلب من الحضور التبرع بمليون دولار من أجل الحصول على وصول حصري وخاص لمجموعة من الفعاليات الخاصة التي يحضرها الرئيس الأميركي بنفسه فضلا عن مجموعة من كبار مستثمري الذكاء الاصطناعي.

وأثارت خطة ساكس في جمع الأموال حفيظة كبار الموظفين بالبيت الأبيض لدرجة أن رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز تدخلت لإيقافها، وحتى تكون أكثر من جهة مسؤولة عن إدارة الفعالية.

ويشير التقرير إلى أن قمة الذكاء الاصطناعي في يوليو/تموز الماضي هي مثال واحد ضمن أمثلة عديدة على تضارب المصالح والانتفاع الذي يحققه ساكس من منصبه في البيت الأبيض، رغم النفي الرسمي من ساكس والبيت الأبيض على حد سواء.

فتح الباب لنجاح "إنفيديا"

تمكنت "إنفيديا" الشركة الرائدة في صناعة الشرائح الذكية المختصة بالذكاء الاصطناعي من تحقيق أرباح مهولة أثناء إدارة ترامب، ويعود جزء كبير من هذه الأرباح بسبب صفقات بيع الشرائح التي تجاهلت قوانين التجارة الأميركية وحظر البيع لمجموعة من الدول من بينها الصين.

ويعود الفضل في هذا الأمر إلى ديفيد ساكس بنفسه، الذي لم تجمعه معرفة شخصية مع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، حتى وصوله إلى منصبه الاستشاري في البيت الأبيض، وذلك وفق تقرير "نيويورك تايمز".

ويؤكد التقرير أن هوانغ تردد أكثر من مرة على البيت الأبيض بفضل ساكس وتمكن من الوصول إلى الرئيس الأميركي مباشرة والجلوس معه بفضل علاقة ساكس في البيت الأبيض، كما أن ساكس كان مدافعا عن آراء وأفكار هوانغ في البيت الأبيض.

ولعب ساكس دورا محوريا في تنفيذ اتفاقية بيع 500 ألف بطاقة ذكاء اصطناعي أميركية إلى الإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار الماضي، مما ساهم في تعزيز أرباح "إنفيديا" وتحقيق ما يصل إلى 200 مليار دولار من بيع هذه الشرائح.

أرباح شخصية لاستثمارات ساكس

قدم ديفيد ساكس الذي يوصف بأنه قيصر الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب مجموعة من النصائح والتوجيهات للرئيس الأميركي بفضل علاقته الوطيدة معه، وهذه النصائح ساهمت في تعزيز استثماراته بشكل كبير.

ويشير تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن ساكس مساهم في 708 شركات تقنية ترتبط 449 شركة منها بقطاع الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، إما عبر العمل فيه أو تقديم نصائح متعلقة به أو حتى تحمل الذكاء الاصطناعي في اسمها، وذلك رغم أن ساكس يؤكد أن هذه الشركات هي شركات عتاد أو برمجيات فقط وليس ذكاء اصطناعيا.

وتستفيد هذه الشركات التي يملك ساكس فيها أسهما مباشرة من قوانين الذكاء الاصطناعي وخطط ترامب المتعلقة به، وهي القوانين والخطط ذاتها التي كان لساكس دور في وضعها.

ورغم أن البيت الأبيض منح ساكس إعفاءين أخلاقيين ينصان على التزامه ببيع أغلب أصوله في مجالي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، فإن تقرير "نيويورك تايمز" لا يفصح عن القيمة المتبقية لتلك الاستثمارات، ويكتفي بالقول إنها لن تؤثر على منصبه الحكومي.

ويذكر بأن منصب ديفيد ساكس الحكومي هو منصب شرفي يستطيع من خلاله الحفاظ على أعماله الخاصة واستثماراته ما دامت لا تتعارض مع استشاراته ونصائحه الحكومية.

كيف بدأت علاقة ديفيد ساكس مع ترامب؟

بدأ ظهور ديفيد ساكس على الساحة السياسية في عام 2022 عندما تبرع بأكثر من مليون دولار لدعم لجنة عمل السياسات المستقلة، والتي دعمت ترشح جيه دي فانس لمجلس الشيوخ، وهو مستثمر سابق تجمعه علاقة وطيدة مع ساكس وبيتر ثيل.

وفي العام الماضي، جمع ساكس أكثر من 12 مليون دولار خلال حفل لجمع التبرعات في قصره بسان فرانسيسكو، وهو ما دفع ترامب للتعبير عن حبه لمنزل ساكس لاحقا في مقابلة أجريت معه.

ويعد ديفيد ساكس أحد أفراد مافيا "باي بال" التي غزت العالم التقني ووادي السيليكون بعد بيع الشركة في عام 2002، وهو الوقت ذاته الذي لمع نجم إيلون ماسك فيه.

إنكار شديد اللهجة من البيت الأبيض

خرج مسؤولو البيت الأبيض في موجة إنكار موسعة للاتهامات الموجهة في تقرير "نيويورك تايمز"، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني.

وقالت ليز هيوستن المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ديفيد ساكس ساهم في تعزيز أجندة ترامب للتفوق التكنولوجي، مؤكدة أنه "أصل لا يقدر بثمن".

وفي معرض ردها على الاتهامات الموجهة في التقرير، أكدت جيسيكا هوفمان المتحدثة باسم ديفيد ساكس أن سردية تضارب المصالح غير صحيحة، مضيفة أن ساكس امتثل لكافة القوانين والقواعد المطبقة على موظفي البيت الأبيض.

كما تضمن رد ساكس رسالة رسمية من شركة المحاماة التي يستثمر فيها بشكل شخصي والتي تدعى "كلير لوك"، وزعمت الرسالة أن الصحفيين تلقوا أوامر بالبحث عن تضارب المصالح بين واجبات ساكس وخلفيته في قطاع التكنولوجيا"، في إشارة لكون التقرير موجها.