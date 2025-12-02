"شات جي بي تي" تستعد لعرض الإعلانات داخل التطبيق

تختبر "أوبن إيه آي" داخليا الآن إمكانية عرض الإعلانات المباشرة داخل أداة "شات جي بي تي" في خطوة قد تغير شكل اقتصاد الإنترنت في المستقبل القريب وفق ما جاء في تقرير موقع "بيلبينغ كومبيوتر" التقني.

وكشف التقرير أن "أوبن إيه آي" تسعى لمحاكاة تجربة الإعلانات في محرك بحث "غوغل" سعيا للتأثير على قرارات المستخدمين في شراء المنتجات داخل الأداة.

ويستند التقرير إلى تغريدة نشرها أحد المستخدمين في منصة "إكس" عن تحليله لتطبيق أندرويد الخاص بالأداة، إذ يشير التحليل لوجود خاصية عرض الإعلانات في 4 طرق مختلفة.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

وتثير احتمالية عرض الإعلانات في "شات جي بي تي" حفيظة الخبراء والمهتمين بالخصوصية، وذلك لأن الأداة تعرف الكثير من المعلومات عن المستخدمين بفضل وضع المحادثات المستمرة مع المستخدمين.

ويرى الخبراء أن أثر الإعلانات في "شات جي بي تي" لن يقل حجما عن الإعلانات المعروضة في محرك بحث "غوغل"، مع توقعات بأن تكون أكثر فعالية منها.

كما تظل هذه المعلومات تسريبا للتطبيق الخاص بـ"شات جي بي تي"، ولكنه ليس قرارا نهائيا وبالتالي قد يتم تغييره في أي لحظة أو تتراجع عنه الشركة.

ويذكر بأن "شات جي بي تي" حاليا تملك أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعيا بمعدل رسائل يتجاوز 18 مليار رسالة أسبوعيا ومع معدل زيارات يتجاوز 5 إلى 6 مليارات زيارة شهريا.