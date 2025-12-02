"سامسونغ" تكشف عن هاتفها ثلاثي الطي رسميا

كشفت "سامسونغ" بشكل رسمي عن هاتفها ثلاثي الطيّات المنتظر بشدة مع إطلاقه أولا في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسعر يصل إلى 2500 دولار، وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

ويصل حجم الشاشة الداخلية في الهاتف إلى 10 بوصات، مع دقة عرض 2160×1584 بيكسلا، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزا متغيرا، ويصل إلى 1 هرتز في حالة عدم استخدام الشاشة.

وتكفي الشاشة الداخلية لتشغيل 3 تطبيقات جنبا إلى جنب، كما يمكنك تشغيل بيئة سطح المكتب الخاصة "ديكس" (Dex) في تطبيق منفصل دون الحاجة إلى شاشة خارجية.

وتأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.5 بوصات مع دقة عرض 1080 بيكسلا بشكل يشبه الشاشة الخارجية في هاتف "زي فولد 7".

وتتكون الشاشة الداخلية من 3 قطع مختلفة قابلة للطي، ويختلف سمك كل قطعة منها، إذ تعد القطع المركزية في المنتصف بسمك يصل إلى 4.2 مليمترات مع منفذ "يو إس بي سي" أسفلها، ويصل سمك أنحف قطعة من الشاشة إلى 3.9 مليمترات.

وتؤكد "سامسونغ" في بيانها الرسمي أن مفصلات الهاتف تدعم الطي لأكثر من 200 ألف مرة، أو ما يعادل 100 مرة في اليوم لمدة 5 أيام.

Galaxy TriFold hands on video 🔥 – 10” 120Hz inner display, 6.5” cover

– 3.9 mm (unfolded), 12.9 mm (folded)

– 309g weight

– Snapdragon 8 Elite

– 5600mAh + 45W The multitasking on that big inner screen looks crazy good. Honestly, it looks great! pic.twitter.com/xWNnlU5Lj6 — Shishir (@ShishirShelke1) December 2, 2025

ويصل سمك الهاتف الإجمالي عند طيه بالكامل إلى 12.9 مليمترا، وهو يقترب في سمكه من هاتف "غالاكسي زد فولد 6" الذي كان يأتي بسمك 12.1 مليمترا.

ويحمل الهاتف هيكلا مصنوعا من التيتانيوم وطبقة زجاج سيراميكي في الخلف لحماية الهاتف بشكل كامل وجعله مقاوما للصدمات.

ويستخدم الهاتف كاميرا خلفية بحجم 200 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بحجم 12 ميغابكسلا وعدسة تقريب بصري 10 ميغابكسلات، أما الكاميرات الأمامية الخارجية والداخلية فتأتيان بدقة 10 ميغابكسلات.

ويصل إجمالي حجم البطارية في الهاتف إلى 5600 مللي أمبير للساعة، وهي مقسمة بين لوحات الشاشة الثلاث الداخلية مع معالج "سناب دراغون 8 إيليتات" وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت.

ويفتقر الهاتف لدعم القلم الذكي بعكس هواتف الشركة الأخرى القابلة للطي، وذلك وفق تصريحات "سامسونغ" مع موقع "ذا فيرج"، كما أن الشركة لم تكشف عن خطط طرح الهاتف في الأسواق العالمية.