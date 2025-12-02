بسعر يتجاوز 4 ملايين دولار.. دار مزادات تعرض العقد الأصلي لتأسيس "آبل"

تعرض دار "كريستيز" للمزادات إحدى القطع الأثرية التي ساهمت في تشكيل تاريخ "آبل"، وهي العقد الأصلي الذي وقع عليه ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين لتأسيس الشركة في عام 1976 مع توقعات بأن يتجاوز سعره 4 ملايين دولار، وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

ويضمن العقد حصول كل من جوبز ووزنياك على 45% من أسهم الشركة ليصل إجمالي حصتهم إلى 90%، ويحصل واين على نسبة 10% المتبقية من الشركة.

وتظهر آثار الزمن بوضوح على المستند، إذ تمت كتابته باستخدام الآلة الكاتبة التي كانت رائجة آنذاك، وأصبحت التوقيعات الموجودة عليه باهتة بعض الشيء، ويذكر بأن واين هو من كتب العقد وصمم النسخة الأولية لشعار "آبل" التي كانت تضم نيوتن أسفل شجرة تفاح.

ولم تستمر الشراكة بين واين وجوبز ووزنياك لفترة طويلة، إذ قرر واين بيع حصته في الشركة بعد 12 يوما من تأسيسها، وهو الأمر الذي تم تعديله في مستند العقد الأصلي.

وحصل واين على 2300 دولار مقابل تخارجه من شركة "آبل"، وهي تمثل قيمة حصته الأساسية ومعها تعويض قيمته 800 دولار تقريبا.

ويذكر بأن القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ "آبل" وستيف جوبز بشكل عام تحمل قيمة مرتفعة في المزادات العلنية، إذ بيعت أحذية ستيف جوبز في عام 2022 مقابل 200 ألف دولار، فضلا عن تجاوز سعر الجيل الأول من هواتف "آيفون" مئات الآلاف من الدولارات أيضا.