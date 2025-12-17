"غوغل" تغلق ثغرات أمنية خطيرة تؤثر في أربعة إصدارات "أندرويد"

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن شركة "غوغل" أغلقت ثغرتين أمنيتين تؤثران على نظام "أندرويد" بدءا من الإصدار 13 وحتى الإصدار 16 الأخير، مؤكدة أنه وقع استغلال الثغرات سابقا في مجموعة من الهجمات السيبرانية.

وأتاحت هذه الثغرات للقراصنة إمكانية السيطرة على الأجهزة المصابة أو تعطيلها تماما عن بعد، مما يجعلها ثغرات أمنية خطيرة، وفق المصدر نفسه.

وعلى الفور، أتاحت "غوغل" تحديثات أمنية لحماية المستخدمين من آثار هذه الثغرات بإغلاقها تماما، وذلك في التحديث الأمني الذي صدر مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقد يختلف وقت وصول التحديث الأمني للهواتف التي صنعتها شركات أخرى غير "غوغل"، وذلك رغم أن هذه الأخيرة أخطرت الشركات بوجود الثغرة قبل شهر من الإعلان عنها.

ووجهت الشركة مستخدميها للتأكد من تحديث هواتفهم للنسخة الأحدث من النظام وتثبيت التحديثات الأمنية الأخيرة لمواجهة هذه الثغرات، مؤكدة أنها أرسلت التحديثات لأجهزة "بيكسل" التابعة لها.

ويمكن للمستخدمين التأكد من وجود تحديثات أمنية عن طريق التوجه إلى قسم تحديثات النظام في الإعدادات، وتوصي "غوغل" باستخدام الإنترنت اللاسلكي لتثبيت التحديث بسبب حجمه الكبير، فضلا عن أن يكون شحن الهاتف أكثر من 75% أو توصيله مباشرة بالشاحن.

ويشير تقرير منفصل نشرته الشركة الأمنية "مالويربايتس" (Malwarebytes) إلى أن هذا التحديث هو جزء من خطة "غوغل" لمواجهة الثغرات الأمنية فور اكتشافها، إذ أغلقت الشركة 107 ثغرات مختلفة الخطورة في التحديث المذكور.

وتعتمد الثغرات على استغلال طبقات إطار العمل المختلفة لتطبيقات "أندرويد"، إذ كانت تتيح للقراصنة الوصول إلى المعلومات الحساسة الموجودة في النظام دون موافقة المستخدم.