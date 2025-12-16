أين تذهب سجلات "شات جي بي تي" عندما يموت المستخدم؟

رفضت شركة "أوبن إيه آي" مشاركة سجل المحادثات الكامل المرتبط بقضية القتل التي أثارت الرأي العام في الأسابيع الماضية، إذ قتل إريك سولبيرغ والدته البالغة من العمر 83 عاما بعد محادثات مطولة مع "شات جي بي تي"، وذلك وفق تقرير لموقع "آرس تكنكيا" التقني.

وتعالت الانتقادات الموجهة إلى "أوبن إيه آي" بعد رفضها مشاركة سجلات المحادثة هذه، خاصة وأن أسرة الضحية سوزان آدمز اتهمت الشركة رسميا بإخفاء سجلات المحادثة عمدا لتبرئة نفسها والنموذج الخاص بها، وذلك في القضية المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا.

وبفضل مجموعة من مقاطع الفيديو ومنشورات التواصل الاجتماعي التي كان سولبيرغ يشاركها عبر حساباته، تمكنت الأسرة من الوصول إلى أجزاء من محادثاته مع "شات جي بي تي".

وأظهرت هذه المحادثات أن "شات جي بي تي" ساهم في تغذية أوهام العظمة التي كان يعاني منها سولبيرغ، كما وضع والدته في منتصف هذه الأوهام وجعلها تبدو كالعدو الرئيسي في روايته.

ويؤكد إريك سولبيرغ حفيد الضحية سوزان آدمز وابن الجاني شتاين-إريك سولبيرغ في بيان رسمي أن "أوبن إيه آي" اختارت عمدا إخفاء سجلات المحادثة للأيام والأسابيع الأخيرة قبل الحادثة لتبرئة نفسها، وذلك رغم أن الشركة شاركت سجلات محادثة برأتها في قضية انتحار المراهق الأخيرة وفق تقرير الموقع.

السجلات ملكية "أوبن إيه آي"

لا تملك شركة "أوبن إيه آي" في الوقت الحالي بندا في شروط استخدام أدواتها يوضح ماذا يحدث للمحادثات عقب وفاة المستخدم، وبدلا من ذلك تنص البنود بوضوح على أن المحادثات يجب أن يتم حذفها يدويا من الروبوت، وإلا فإن ملكيتها تعود إلى الشركة التي تحتفظ بها للأبد.

ويثير هذا البند مخاوف متعلقة بالخصوصية، لكون المستخدمين عادة يشاركون أفكارهم الخاصة ومشاعرهم بشكل مباشر مع "شات جي بي تي" تحت افتراض أن الروبوت لا يحتفظ بهذه المحادثات ولن يطلع عليها شخص آخر باستثنائهم.

وتعزز سلوكيات الشركة من مخاوف الخصوصية، إذ تتعامل مع السجلات بنمط من التستر، الذي يجعلها تظهر بعض السجلات في المحاكمات التي ترغب بها وتخفي أخرى.

ومن جانبها، رفضت "أوبن إيه آي" الرد على هذه الاتهامات أو حتى تبرير سبب عدم مشاركة سجلات المحادثة في هذه القضية تحديدا، وهو ما يتناقض مع تصرفها في قضية انتحار المراهق آدم راينر، الذي اتهمت الشركة أسرته بإخفاء الحقيقة ومحادثاته مع الروبوت.

ويشير التقرير إلى أن تعامل "أوبن إيه آي" الانتقائي مع المحادثات يؤكد ملكيتها الكاملة للمحادثات عقب وفاة المستخدم، وهو ما يقوض جهود التحقيقات في القضايا التي تتهم الشركة بدفع المستخدمين لارتكاب الجرائم المختلفة مثل القتل والانتحار.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات التقنية قدمت ميزة تتيح للمستخدم اختيار وريث لبياناته، إذ يمنح هذا الوريث وصولا إلى البيانات المخزنة في حساب التواصل الاجتماعي أو حتى هاتفه.

لماذا الخوف من مصير سجلات "شات جي بي تي"؟

راج استخدام "شات جي بي تي" بديلا للمعالجين النفسيين في العديد من الدول حول العالم، إذ يشير تقرير منفصل نشرته جامعة "سينتيو" إلى أن 48.7% من الحالات ذاتية التشخيص تستخدم "شات جي بي تي" بدلا من المعالجين النفسيين.

ويتسق هذا مع ما نشره تقرير منفصل لموقع "أكسيوس" من تصريحات سابقة لسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" الذي يشعر بالقلق بسبب الاعتماد على "شات جي بي تي" معالجا نفسيا.

وبسبب هذه الطبيعة الخاصة، فإن اختيار "أوبن إيه آي" بالتحكم في سجلات المحادثات يضع معلومات حيوية وخاصة للغاية عن المستخدمين في يد الشركة دون وجود وصي قانوني عليها، فهي تتعامل معها كأنها جزء من بيانات "شات جي بي تي".

وعلى الأغلب تستخدم هذه البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مما يمثل انتهاكا أكبر لخصوصية بيانات المستخدمين الذين قد لا يرغبون في وصول المعلومات الحساسة عنهم إلى نماذج الذكاء الاصطناعي أو الشركات الكبرى.

ويرى ماريو تروخيو، المحامي في مؤسسة الحدود الإلكترونية غير الربحية المعنية بالحقوق الرقمية، أن "أوبن إيه آي" كانت قادرة على الاستعداد لمثل هذه القضايا بشكل أفضل، لكون العديد من منصات التواصل الاجتماعي والشركات التقنية تملك حلولا للبيانات عقب وفاة المستخدم وفق ما جاء في تقرير "آرس تكنيكا".

ويشير التقرير إلى أن إريك سولبيرغ وقع مسبقا اتفاقية خصوصية منفردة مع "أوبن إيه آي" تتيح له استخدام "شات جي بي تي" وتمنع ورثته من مراجعة سجلات المحادثة الخاصة به.

وذكرت الدعوى القضائية المقدمة من ورثة سولبيرغ أن "أوبن إيه آي" لم تقدم أي تفسير على الإطلاق يبرر عدم أحقية الورثة في سجلات المحادثات، واصفة موقف الشركة بالفادح، لكونها تعتبر المحادثات ملكية خاصة للمستخدم نفسه، ومن ثم تعود ملكيتها إلى ورثته عقب وفاته.