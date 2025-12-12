4 طرق تمكنك من إيجاد تطبيقات تجعل تشغيل "ويندوز" أبطأ

يعاني غالبية مستخدمي "ويندوز" من مشكلة بطء التشغيل التي تحدث بعد فترة من شرائهم أجهزتهم، وذلك بسبب التطبيقات التي تُثبت في الجهاز واستخدامها المستمر.

وبينما يلجأ كثيرون إلى إعادة تثبيت نظام "ويندوز" تجنبا للبطء، فإن هناك حلولا وطرقا أخرى تساعدك على حل مشكلة بطء التشغيل دون الحاجة لإعادة تثبيت النظام.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الطرق أو حتى إعادة تثبيت النظام تصلح أساسا مع الأجهزة التي كانت سريعة في التشغيل ثم أصبحت بطيئة، ويتطلب هذا عتاد مناسب يقدم أداء سريعا، لذلك إن كانت مواصفات جهازك قديمة وهي السبب في كونه بطيئا، فإن هذه الطرق لن تساعدك.

1- باستخدام مدير المهام

تعد هذه الطريقة الأسرع والأكثر سهولة، إذ لا تطلب أي مهارات خاصة أو معرفة بأنظمة التشغيل، فكل ما تحتاج إليه هو فتح تطبيق مدير المهام.

ثم تستطيع التوجه إلى صفحة تطبيقات بدء التشغيل، وهي التطبيقات التي تعمل تلقائيا عندما تشغل حاسوبك للمرة الأولى.

وتجد في هذه القائمة خيارا يوضح لك أثر هذا التطبيق على سرعة تشغيل النظام إن كان يؤثر تأثيرا كبيرا أو لا يؤثر على الإطلاق.

ويمكنك إيقاف تشغيل التطبيقات التي لها أثر كبير على سرعة بدء تشغيل النظام، ولا يعني إيقاف هذه التطبيقات أنك لن تستطيع الوصول إليها لاحقا أو تشغيلها، إذ يمكنك القيام بذلك بسهولة.

2- طريقة أخرى للوصول إلى خيار تطبيقات بدء التشغيل

عموما، يعد خيار تطبيقات بدء التشغيل الخاصة بالنظام والتي تأتي مثبتة مسبقا في "ويندوز" أحد أفضل الحلول للتحكم في التطبيقات التي تعمل تلقائيا مع تشغيل الجهاز.

لذلك يوفر النظام أكثر من طريقة للوصول إليها وتعديلها، فإذا كانت واجهة مدير المهام غير مريحة لك أو تشعرك بالقلق، يمكنك استخدام واجهة الإعدادات الجديدة في "ويندوز 11".

وتستطيع القيام بذلك عبر التوجه إلى تطبيق الخيارات ثم خيار التطبيقات ثم تطبيقات بدء التشغيل، لتظهر أمامك مجموعة من التطبيقات التي تعمل تلقائيا.

إعلان

وتجد إلى جوار كل تطبيق خيار تشغيله أو إيقافه، وعبر تغيير هذا الخيار يمكنك التحكم في حالة تشغيل التطبيق مع النظام وإن كان يعمل تلقائيا أم لا.

3- تعديل سجل النظام

لنظام "ويندوز" آلية تحكم في كافة تفاصيله تدعى "سجل النظام" أو "ريجستري" (Registry)، وهي تتيح لك التحكم في كافة التفاصيل والعمليات الدقيقة التي يقوم بها النظام دون علمك.

وتستطيع بسهولة التعديل على سجل النظام وإيقاف التطبيقات التي تعمل تلقائيا مع النظام إلى جانب العديد من النقاط والأشياء الأخرى.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن عملية تعديل سجل النظام هي عملية احترافية ومتطورة تتطلب مستوى معينا من المهارة والدقة حتى لا تتسبب في تلف النظام كاملا.

ويمكنك الوصول إلى سجل النظام بسهولة عبر التوجه لقائمة التشغيل في "ويندوز" وكتابة أمر "ريغ إيدت" (Regedit)، ثم تحتاج إلى التوجه للعنوان الموجود في الصورة أدناه.

وهناك تجد جميع التطبيقات التي تعمل افتراضيا عند فتح نظام "ويندوز" الخاص بك، وكل ما عليك فعله هو الضغط على التطبيق ثم اختيار "تعديل" وتغيير قيمة الرقم الموجود إلى جوار التطبيق.

وإذا كنت ترغب في تشغيل التطبيق مع بدء نظام "ويندوز" تلقائيا، تأكد أن يبدأ برقم 02، وأما إن كنت ترغب في إيقاف تشغيله، فتأكد أن يبدأ برقم 03.

وينصح دائما بأخذ نسخة احتياطية من سجل النظام قبل التعديل عليه حتى تتمكن من العودة إليه مجددا بسهولة حال حدوث أي عطل.

4- تحميل تطبيق "أوتوران" من "مايكروسوفت"

توفر "مايكروسوفت" تطبيقا خارجيا يمكن تحميله من متجر التطبيقات للتعديل في التطبيقات التي تعمل تلقائيا مع نظام التشغيل، وهو خيار أسهل من تعديل سجل النظام وأكثر احترافية من تعديل قائمة التطبيقات تقليديا.

ويطلق على هذا التطبيق اسم "أوتوران" (Autorun)، ويمكن تحميله من متجر "مايكروسوفت" الرسمي مباشرة، وهو من التطبيقات التي لا تحتاج إلى تثبيت حتى تعمل.

وفور أن تحمل التطبيق تجد أمامك قائمة بالتطبيقات التي تعمل تلقائيا، ويمكنك اختيار التطبيق الذي ترغب في تفعيله أو إزالته.