بعد طرح "ديب سيك".. "ميتا" تتخلى عن النماذج مفتوحة المصدر

FILE - Meta Chief Product Officer Chris Cox speaks at LlamaCon 2025, an AI developer conference, in Menlo Park, Calif., April 29, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu, File)
مارك زوكربيرغ يغير من فلسفة "ميتا" في الذكاء الاصطناعي تماما (أسوشيتد برس)
Published On 11/12/2025
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

تغير "ميتا" من فلسفة تطوير الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتترك النماذج مفتوحة المصادر لصالح النماذج المغلقة المعتادة، وذلك وفق ما كشف عنه تقرير "سي إن بي سي".

ويشير التقرير إلى أن هذا التغير انعكس على طريقة حديث مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، إذ كان في السابق يتحدث بكثرة عن النماذج مفتوحة المصدر وإيمانه بها، ولكن في اجتماع الأرباح الأخير للشركة لم يذكر نماذجها مفتوحة المصدر التي تأتي تحت اسم "لاما" إلا مرة واحدة فقط.

وتواجه الشركة مجموعة من العقبات في عملية تدريب النموذج مغلق المصدر الخاص بها "أفوكادو" (Avocado) رغم نية الشركة طرحه في الربع الأول من عام 2026، وفق تصريحات مصادر مطلعة على المشروع لوكالة "سي إن بي سي".

CHONGQING, CHINA - FEBRUARY 19: A photo illustration shows a close-up of a smartphone displaying the deepseek logo on a white screen. The phone is placed on a laptop keyboard, with the same deepseek logo visible on the laptop. The background includes a subtle representation of the Chinese flag, highlighting the company's strong connection to China's tech industry. on February 19, 2025 in Chongqing, China. Deepseek, a cutting-edge AI platform developed by a Chinese tech company, is at the forefront of AI-driven search and data analytics, transforming the way users access and interact with information. (Photo by Cheng Xin/Getty Images)
"ديب سيك" استخدمت أجزاء من نموذج "ميتا" مفتوح المصدر (غيتي إيميجز)

ومن جانبها، أنكرت "ميتا" وجود هذه العقبات على الإطلاق على لسان متحدثها الرسمي، إذ أضاف قائلا: "عملية تدريب النماذج تسير وفقا للخطط الزمنية الموضوعة ولم تشهد أي تغييرات جوهرية في التوقيت".

ويذكر بأن مشروع "أفوكادو" هو من أوائل مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها "ميتا" بعد موجة التعيينات الواسعة التي شهدتها في الشهور الماضية وانضمام ألكسندر وانغ مؤسس شركة "سكيل إيه آي" (Scale AI) فضلا عن عدد من كبار مهندسي الذكاء الاصطناعي العالميين.

ويبدو أن هؤلاء المهندسين الذين أنفقت "ميتا" عليهم مليارات الدولارات يفضلون الاعتماد على النماذج المغلقة بدلا من مفتوحة المصدر، وذلك حسب ما جاء في التقرير.

كما يشير التقرير إلى استياء "ميتا" ومهندسيها من نموذج "ديب سيك" الصيني الذي استخدام أجزاء من نموذجها مفتوح المصدر، وهو أحد الأسباب للتفكير في طرح النماذج المغلقة.

المصدر: سي إن بي سي

