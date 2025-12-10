منصة تواصل اجتماعي جديدة تسعى لاستخدام اسم "تويتر".. هل يعود الطائر الأزرق؟

تسعى شركة أميركية ناشئة للمطالبة بحقوق الملكية لاسم "تويتر" بعد تخلي إيلون ماسك عنه في الفترة الماضية وانتقاله بشكل كلي إلى هوية "إكس"، وفق تقرير رويترز.

وتحاول شركة "أوبريشن بلوبيرد" (Operation Bluebird) امتلاك اسم تويتر لاستخدامه في منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها التي تطلق عليها اسم "تويتر.نيو" (Twitter.new)، وفق الالتماس الذي قدمته في ولاية فرجينيا.

ويحمل الالتماس اسم ستيفن كوتس، الذي كان محامي العلامات التجارية السابق في تويتر ويعمل الآن مستشارا عاما لشركة أوبريشن بلوبيرد الجديدة.

ويشير التقرير إلى أن إيلون ماسك تخلى عن حقوق العلامة التجارية لشركة تويتر في عام 2023 بعد تغريدة أكد فيها نيته التخلي جزئيا عن كل ما يربط المنصة بعلامة الطائر الأزرق.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

ومن جانبها، لم تستجب إكس لطلب التعليقات من رويترز، في حين أكد كوتس أن طلبه مشروع وواضح للغاية كون إكس تخلت رسميا عن علامة تويتر.

ويقول جوش جيربن محامي حقوق الملكية في حديثه مع رويترز إن منصة إكس ستواجه تحديات قانونية لإثبات ملكيتها لعلامة تويتر إذا توقفت الشركة عن استخدامها بشكل كامل، ولكن هذا لا يعني أن أوبريشن بلوبيرد تستطيع استخدام العلامة تجاريا.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على منصة تويتر عام 2022 في صفقة قدرها 44 مليار دولار، ثم قام مباشرة بتغير اسم المنصة وهويتها بالكامل لتصبح إكس.