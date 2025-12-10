روبوت تسلا يحرج إيلون ماسك ويسقط بشكل مفاجئ في إحدى الحفلات

سقط روبوت "أوبتيموس" التابع لشركة "تسلا" أثناء إحدى الفعاليات التي أقامتها الشركة بهدف استعراض قدرات الروبوت وإمكانيات القيادة الذاتية والتحكم الذاتي في الروبوت وفق تقرير نشره موقع "إليكترك".

ويشير التقرير إلى أن الروبوت دخل فيما يشبه نوبة غضب أثناء الفعالية المقامة بمتجر "تسلا" في ميامي، ثم قام بإسقاط بعض الأكواب والزجاجات من أمامه قبل أن يسقط تماما على الأرض.

وشارك الحضور مقطعا مصورا للروبوت قبل سقوطه، إذ قام بحركة تشبه إزالة خوذة واقع افتراضي في إشارة إلى أن شخصا يتحكم بالروبوت عبر ارتداء خوذة واقع افتراضي.

ويؤكد تقرير "إليكترك" معنى الحركة التي قام بها الروبوت، إذ كان يبدو أشبه بشخص غاضب من شيء ما يقوم بإزالة خوذة الواقع الافتراضي ليسقط الروبوت بعدها مباشرة، وذلك على الرغم من أن الروبوت لم يكن يرتدي أي شيء فوق رأسه.

Tele operated or AI powered? — Devin Olsen (@DevinOlsenn) October 4, 2025

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثار الشائعات حول التحكم عن بعد في روبوتات "أوبتيموس"، إذ أكد تقرير منفصل نشرته "لوس أنجلوس تايمز" أن الروبوتات التي كانت حاضرة في حفل تقديم سيارات "سايبر كاب" (Cybercab) ذاتية القيادة كان يتم التحكم فيها عن بعد من قبل موظفي الشركة.

ومن جانبه، يصر إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة على أن روبوتات "تسلا" لم يتم التحكم فيها عن بعد سواء في حدث "سايبر كاب" أو في الحدث الأخير في ميامي، وذلك وفق تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك يضع آمالا كبيرة على روبوتات "أوبتيموس" لتكون مستقبل شركة "تسلا" بعيدا عن قطاع السيارات الكهربائية بشكل عام.