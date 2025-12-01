عطل برمجي يعرض حياة ركاب طائرات "إيرباص" للخطر.. ما القصة؟

تعطلت آلاف الطائرات من طراز "إيرباص إيه 320″ الشهير نتيجة خطأ برمجي يؤثر على منظومة التحكم في الطائرة، مما يعرض حياة المسافرين للخطر وفق تقرير "بلومبيرغ".

ومن جانبها، أكدت "إيرباص" أنها تعمل جاهدة على حل هذا العطل البرمجي وتحديث الطائرات المتأثرة منه، ويصل عددها في العالم إلى 6500 طائرة تقريبا تابعة لمختلف خطوط الطيران، مضيفة أنه ناتج من الإشعاعات الشمسية التي تؤثر سلبا على حواسيب الطائرة.

وكانت الشركة اكتشفت هذا العطل عقب حادثة وقعت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ هبطت طائرة متوجهة من كانكون إلى نيو جيرسي اضطراريا دون تدخل الطيار بسبب هذا العطل، ولحسن الحظ لم تكن هناك إصابات.

وتعد طائرات "إيه 320" من أشهر وأبرز طائرات "إيرباص" المستخدمة في العالم، إذ تقدر أعدادها بأكثر من 11 ألف طائرة في الخدمة مع العديد من شركات الطيران العالمية والمحلية ومنها شركة "مصر للطيران" التي أكدت أنها تعمل على حل المشكلة في طائراتها بالتعاون مع "إيرباص".

كما ألغت عدة شركات رحلاتها التي تستخدم هذه الطائرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الطائرات، وأكدت عدة شركات وجود تأخيرات وتأجيلات في مختلف رحلاتها حتى التي لا تستخدم هذه الطائرة.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن الطائرات لن تحتاج إلى تحديث عتادها أو أي إصلاحات في العتاد نفسه بالطرز الجديدة، ولكن هناك 1000 طائرة قديمة ستحتاج إلى تحديث العتاد وتغيير بعض مكوناتها.