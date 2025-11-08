تعرف على مزايا تطبيق الصور من آبل

غالبا ما يصعب على المستخدم العثور على صورة معينة عند وجود كثير من الصور على الحاسوب، ولكن أصحاب أجهزة ماك يعتمدون على تطبيق الصور من آبل المثبت على أجهزتهم بشكل افتراضي.

تصنيف الصور

ورغم وجود كثير من برامج تحرير الصور، التي تتمتع بوظائف أقوى بكثير لمحترفي التصوير، فإن تطبيق الصور من آبل يتمتع بوظيفة تصنيف الصور وإدارتها.

وبمجرد استيراد الصور، يقوم التطبيق بتصنيفها حسب التاريخ والوقت تلقائيا، وإذا رغب المستخدم في العثور بسرعة على صورة معينة خلال رحلة ما أو في موقع محدد، فإنه يمكنه القيام بذلك من خلال النقر على أيقونة "آي" (i) الصغيرة في أعلى الجانب الأيمن في شريط القائمة، واختصار لوحة المفاتيح "سي إم دي + آي" (CMD+i)، ويؤدي ذلك إلى فتح نافذة صغيرة تشتمل على معلومات أساسية عن الصورة.

ويوجد في أعلى الصفحة خانة صغيرة باسم "إضافة عنوان"، وهنا يمكن للمستخدم إدخال عنوان لصورة واحدة أو أكثر، وبعد ذلك يمكن العثور على هذه الصور من خلال إجراء بحث نصي، وكل ما يتطلبه الأمر هنا إدخال العنوان المطلوب في خانة البحث أعلى الجانب الأيمن بواسطة العدسة المكبرة.

ويمكن للمستخدم تخصيص عناوين لصور فردية أو عدة صور، وللقيام بذلك يجب تحديد الصور المرغوبة أولا، وبعد ذلك يتم إدخال عنوان وصفي.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم -عن طريق نقرة على الزر الأيمن للفأرة- دمج عدة صور وإنشاء ألبوم واحد بعنوان وصفي، وتتمثل ميزة هذه الوظيفة في إمكانية مشاركة هذا الألبوم مع العائلة أو الأصدقاء عن طريق خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود" (iCloud).

وفي بعض الأحيان، قد يرغب المستخدم في جمع كل الصور الخاصة بحدث ما، أو الصور ذات المحتوى المتشابه في مجموعة واحدة، وإذا لم يتم إجراء ذلك عن طريق العنوان، فإنه يمكن الاعتماد على الكلمات الرئيسية.

وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على خانة "إضافة كلمة رئيسية"، حيث يمكن إطلاق العنان للإبداع، فإذا كانت الصورة لتناول الطعام مع الأصدقاء، فيمكن تخصيص كلمات "طعام" و"أصدقاء" لتكون كلمات مفتاحية، أو اختيار أي كلمة مفتاحية مناسبة.

وإذا رغب المستخدم في الرجوع لاحقا إلى جميع الصور، التي تشتمل على سيارات أو قطط، فيمكنه تحديد كلمات مفتاحية مثل "سيارات" و"قطة"، وإذا رغب المستخدم في جعل الاختيار أكثر تحديدا، مثل جميع الصور، التي تشتمل على سيارات من شركة معينة، فإنه يمكن تعيين هذا الاسم ليكون كلمة مفتاحية.

وهناك كثير من تطبيقات الكاميرا للهاتف الذكي، بما في ذلك هاتف آبل آيفون، التي يمكنها تسجيل موقع الصورة حسب الرغبة، وعادة ما يتم تخزين هذه المعلومات بشكل مسبق في تطبيق الصور، وإذا لم تتمكن الكاميرا من تسجيل بيانات الموقع، أو إذا رغب المستخدم في عدم جمع هذه البيانات افتراضيا، فإنه يمكن إضافتها لاحقا، وتبدأ هذه الإجراءات من خلال النقر على الأيقونة "آي" (i).

وفي الخطوة التالية يتم إدخال اسم المدينة أو البلد أو العنوان أو حتى اسم أحد المعالم السياحية في خانة "تعيين موقع"، وتتيح قاعدة البيانات الجغرافية المدمجة في تطبيق الصور تحديد الموقع بدقة عالية في عديد من البلدان.

وعادة ما تستغرق عملية تنظيم الصور بواسطة العناوين والألبومات والكلمات المفتاحية بعض الوقت، وخاصة في حالة وجود صور رقمية، مرت عليها سنوات طوال، ولكن الأمر يستحق هذا العناء لكي يسهل العثور عليها مستقبلا.

تحليل الصور

ويشتمل تطبيق الصور من آبل أيضا على وظيفة تحليل الصور، وكل ما يتطلبه الأمر كتابة ما يبحث المستخدم عنه في خانة العدسة المكبرة.

وغالبا ما يعثر المستخدم على ما يبحث عنه سواء أكان قططا أو جبالا أو أشجارا أو مباني، وبعد ذلك يمكن تصنيف الصور بشكل أفضل.