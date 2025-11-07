شاهد رجل يقاطع "سام ألتمان" على المسرح ليسلمه أمر المحكمة

أعلنت مجموعة "أوقفوا الذكاء الاصطناعي" (Stop AI) مسؤوليتها عن مقاطعة سام ألتمان عندما صعد رجل من مكتب الدفاع العام في سان فرانسيسكو على مسرح "سيدني غولدشتاين"، لتقديم استدعاء قضائي للرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، حسب موقع إس إف غيت (SFGATE).

أفادت فاليري إيبارا، المتحدثة باسم مكتب المحاماة العامة، لموقع إس إف غيت يوم الثلاثاء "قام محقق من مكتب المحامي العام في سان فرانسيسكو بتسليم أمر استدعاء قانوني للسيد ألتمان، لكونه شاهدا محتملا في قضية جنائية منظورة. وقد قام محققونا بعدة محاولات سابقة لتسليم أمر الاستدعاء في مقر شركة ألتمان وعبر بوابتها الإلكترونية".

🚨 🤖

تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة OPEN AI سام ألتمان قضائياً وهو على المسرح أثناء مقابلته في سان فرانسيسكو 😳⚖️ لحظة غريبة أربكت الحضور .. السؤال: ما القضية خلف هذا الاستدعاء؟ 🤔 pic.twitter.com/0XHGwOykhf — Mr.Wolf 🐺🎋 (@Mr_WolfST) November 7, 2025

وكان ألتمان قد جلس لتوه لإجراء محادثة مع مدرب فريق غولدن ستايت ووريورز ستيف كير، والمضيف ماني يكوتيل ليلة الاثنين، عندما صعد رجل إلى المسرح وقال إنه لديه أمر استدعاء لألتمان. نهض يكوتيئيل بسرعة من كرسيه ليمنع الرجل من الوصول إلى ألتمان، ورافقه مسؤولو الأمن إلى خارج المبنى.

وأعلنت مجموعة "أوقفوا الذكاء الاصطناعي"، وهي مجموعة عصيان مدني دأبت على الاحتجاج أمام مقر شركة أوبن إيه آي في سان فرانسيسكو وشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى في جميع أنحاء المدينة، مسؤوليتها عن الحادث، قائلة إن الرجل كان يُبلغ ألتمان بأمر استدعاء قانوني.

وكتبت المجموعة على حسابها في منصة إكس "نجح محامينا العام في استدعاء سام ألتمان للمثول أمام محاكمتنا، حيث سنُحاكم بتهمة إغلاق الباب الأمامي لشركة أوبن إيه آي سلميا في مناسبات متعددة، وقطع الطريق أمام مكتبهم" وأضافت المجموعة "كانت جميع أفعالنا السلمية ضد "أوبن إيه آي" محاولة لإبطاء ما تقوم به الشركة في محاولة لقتل كل كائن حي على وجه الأرض، وستكون هذه المحاكمة هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي تُسأل فيها هيئة محلفين من أشخاص عاديين عن التهديد الذي يُشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية".

Our public defender successfully subpoenaed Sam Altman to appear at our trial where we will be tried for non-violently blocking the front door of OpenAI on multiple occasions and blocking the road in front of their office. All of our non-violent actions against OpenAI were an… — Stop AI🛑 (@StopAI_Info) November 4, 2025

يقول أعضاء المجموعة إنهم تعرضوا للاعتقال مرارا وتكرارا بسبب احتجاجاتهم، وقد أُلقي القبض على 3 أشخاص في فبراير/شباط خلال احتجاجٍ مُغطى بكثافة بعد رفضهم الانتقال من ممتلكات "أوبن إيه آي" إلى الرصيف.

إعلان

لم يتسلم ألتمان الأوراق التي كان الرجل يحاول تسليمها له شخصيا، إذ أخذها يكوتيل وسلمها لمسؤول أمني كان على كتف ألتمان، الذي ابتعد حاملا الوثيقة. لكن كاليفورنيا تعتبر الشخص مُسلّما بأوراق المحكمة حتى لو رفض استلام أمر الاستدعاء شخصيا، وفقا لإرشادات محاكم كاليفورنيا بشأن تسليم وثائق المحكمة.