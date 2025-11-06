مزحة بين رئيسي الصين وكوريا تكشف الشكوك في تجسس هواتف شاومي

تحول هاتف "شاومي" إلى مادة مزاح بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري لي جاي ميونغ، إذ ضحك الطرفان على الأمان في الهواتف ووجود أبواب خلفية للتجسس فيها، وفق ما جاء في تقرير "نيويورك بوست".

وكان ميونغ حصل على هاتفي "شاومي" أحدهما له وآخر لزوجته هديةً من الرئيس الصيني أثناء اجتماعهما في جيونججو الكورية الجنوبية في الأيام الماضية.

وترمز هذه الهدية إلى التعاون المثمر بين شركات كوريا الجنوبية والشركات الصينية في تصنيع الهواتف الذكية، كون الهاتف يأتي مع شاشة مصنوعة بكوريا الجنوبية.

وتحول الأمر إلى مزحة بعد أن تساءل رئيس كوريا الجنوبية عن مستوى الحماية والجودة في الهاتف، ليضحك شي جين بينغ ويطلب منه التأكد من عدم وجود أبواب خلفية فيه.

ولكن هل يتجسس "شاومي" حقا على مستخدميه؟

وصمة عار

تلحق الهواتف الصينية وصمة عار مستمرة منذ سنوات، وهي أنها تتجسس على المستخدمين وتعمل على جمع بياناتهم ومشاركتها مع الجيش والحكومة الصينية.

وتعد "شاومي" إحدى أكثر الشركات التي يلحقها هذا العار بسبب أسعار هواتفها الاقتصادية فضلا عن تعدد الطرز التي تطرحها باستمرار.

وفي عام 2020، شاركت "فوربس" تقريرا عن تجسس الشركة على مستخدميها وتسجيل استخدام ملايين الأشخاص لهواتفهم والمواقع التي يتصفحونها.

ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دورته الأولى تمكن من إضافة "شاومي" لقائمة الشركات الصينية المحظورة، إلا أن الشركة قاضت الحكومة لتنجح لاحقا في الخروج من قائمة الشركات الصينية المحظورة.

وحدّثت "شاومي" لاحقا أنظمتها لتخفض حجم البيانات التي تقوم بجمعها عن المستخدمين، وهي تتضمن المواقع التي زارها المستخدم، وحتى لقطات شاشة وتصفح كافة المجلدات والمواد المخزنة في الهاتف.

وفي عام 2023، نشر الباحثون من إدنبرة ودبلن تقريرا عن حجم البيانات التي تجمعها الهواتف الصينية عموما، وذكروا فيه أن الشركات الصينية بما فيها "شاومي" و"وان بلاس" و"ريلمي" ترسل حجما كبيرا من البيانات الشخصية القابلة للتحديد إلى مجموعة من الشركات الصينية بما فيها "بايدو" حتى في غياب شريحة الهاتف والاتصالات.

أين تقف "شاومي" اليوم؟

أطلقت "شاومي" مجموعة من التحديثات المتنوعة لهواتفها وأنظمتها ردا على هذه التقارير، ومنها "مركز الثقة" الذي يعرض كافة البيانات الأمنية التي تستخدمها الشركة.

ومنذ تلك اللحظة في عام 2023، لم تظهر أي تقارير جديدة تشير إلى البيانات التي تجمعها "شاومي" من مستخدميها، كما أن الحكومة الأميركية أزالتها من قائمة الشركات المحظورة.

ورغم هذا فإن الثقة المطلقة في "شاومي" أو أي شركة هواتف أخرى ليست خيارا مثاليا، فجميع شركات الهواتف تجمع قدرا من البيانات وتشاركها الجهات الخارجية، سواء كان لأسباب تسويقية أم سياسية.