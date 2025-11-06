"سناب شات" تدمج الذكاء الاصطناعي من "بيربليكستي" في منصتها

أعلنت منصة "سناب شات" عن تعاونها مع أداة البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي "بيربليكستي" (perplexity) لدمج محرك البحث مباشرة في المنصة، وذلك وفق تقرير "سي إن بي سي".

ويتوقع أن تصل الميزة الجديدة إلى "سناب شات" في مطلع العام المقبل، وتتضمن الصفقة دفع محرك البحث لأكثر من 400 مليون دولار على مدار عام لتحقيق هذا التعاون.

وتصف المنصة هذا التعاون بأنه خطوة أولى في محاولة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي العالمية بشكل فعال ومبتكر في منصتها للوصول إلى قاعدة المستخدمين الواسعة التي تملكها "سناب شات".

وتهدف "بيربليكستي" لزيادة عدد مستخدميها عبر هذا التعاون الجديد رغم أن "سناب" لن تبيع إعلانات ضد ردود الشركة التي تظهر في صندوق الرسائل الخاص بها.

ولا يستبدل هذا التعاون نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "سناب" المبني داخل التطبيق، وذلك لأن الخدمات التي تقدمها "بيربليكستي" تختلف عن تلك التابعة للمنصة.

وتسببت هذه الصفقة في ارتفاع أسهم الشركة 15% في الجلسة الأخيرة تزامنا مع طرح تقرير الأرباح الأخير للمنصة.

كما تسعى الشركة لطرح مزايا التحقق من العمر المحدّثة خلال الفترة المقبلة، في محاولة منها للتحكم بحسابات القصّر ومعاملتهم بشكل خاص.

ويذكر أن الشركة تحاول في الفترة الأخيرة تطوير نظارات ذكية للواقع المعزز على غرار نظارات "ميتا" و"راي بان" الشهيرة التي لاقت نجاحا واسعا بين المستخدمين.