"سناب شات" تدمج الذكاء الاصطناعي من "بيربليكستي" في منصتها

صورة كومبو تجمع بين شعار "سناب شات" وشعار "بيربليكستي".
التعاون الجديد رفع قيمة أسهم "سناب" 15% (غيتي إيميجز)
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

أعلنت منصة "سناب شات" عن تعاونها مع أداة البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي "بيربليكستي" (perplexity) لدمج محرك البحث مباشرة في المنصة، وذلك وفق تقرير "سي إن بي سي".

ويتوقع أن تصل الميزة الجديدة إلى "سناب شات" في مطلع العام المقبل، وتتضمن الصفقة دفع محرك البحث لأكثر من 400 مليون دولار على مدار عام لتحقيق هذا التعاون.

وتصف المنصة هذا التعاون بأنه خطوة أولى في محاولة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي العالمية بشكل فعال ومبتكر في منصتها للوصول إلى قاعدة المستخدمين الواسعة التي تملكها "سناب شات".

وتهدف "بيربليكستي" لزيادة عدد مستخدميها عبر هذا التعاون الجديد رغم أن "سناب" لن تبيع إعلانات ضد ردود الشركة التي تظهر في صندوق الرسائل الخاص بها.

Vancouver, CANADA - May 20 2024 : Perplexity.ai logo seen in its website on an iPhone screen. Perplexity AI is a research and conversational search engine powered by AI chatbots.
"بيربليكستي" تصبح متاحة من خلال دردشة "سناب شات" (شترستوك)

ولا يستبدل هذا التعاون نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "سناب" المبني داخل التطبيق، وذلك لأن الخدمات التي تقدمها "بيربليكستي" تختلف عن تلك التابعة للمنصة.

وتسببت هذه الصفقة في ارتفاع أسهم الشركة 15% في الجلسة الأخيرة تزامنا مع طرح تقرير الأرباح الأخير للمنصة.

كما تسعى الشركة لطرح مزايا التحقق من العمر المحدّثة خلال الفترة المقبلة، في محاولة منها للتحكم بحسابات القصّر ومعاملتهم بشكل خاص.

ويذكر أن الشركة تحاول في الفترة الأخيرة تطوير نظارات ذكية للواقع المعزز على غرار نظارات "ميتا" و"راي بان" الشهيرة التي لاقت نجاحا واسعا بين المستخدمين.

المصدر: سي إن بي سي

