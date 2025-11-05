نسخة "سيري" القادمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من "غوغل"

تعتمد "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي على نسخة معدلة من أداة "جيمناي" التي تطورها "غوغل" وفق ما جاء في تقرير "بلومبيرغ"، وذلك وسط مخاوف داخلية لدى موظفي الشركة بسبب الخصوصية وآلية استخدام النموذج.

ويذكر بأن "آبل" درست التعاون مع أكثر من شركة ذكاء اصطناعي من أجل تعزيز "سيري" وتقديم نسختها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "شات جي بي تي" و"كلود"، فضلا عن محاولة تطوير نموذج خاص بها.

ويشير التقرير إلى أن "آبل" تنوي استخدام النموذج الجديد عبر خوادمها الخاصة وليس خوادم "غوغل"، وذلك مقابل مبلغ غير معلن، ويعني هذا أن "جيميناي" الخاصة بـ"آبل" ستختلف عن مثيلتها في "غوغل" وستراعي قواعد الخصوصية في "آبل".

وتقتصر هذه الشراكة فقط على "جيميناي" دون الخوض في بقية خدمات "غوغل" الأخرى التي تقدم "آبل" بدائلَ متنوعة عنها.

وتنوي "آبل" طرح النسخة المحسنة من "سيري" والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في نسخة النظام "آي أو إس 26.4" مع كون النسخة المتاحة حاليا من النظام هي "آي أو إس 26.1″، ومن المتوقع صدورها في مارس/آذار المقبل وفق تصريحات تيم كوك مع المستثمرين بالشركة.

وكانت "آبل" واجهت تحديات جمة في ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاولة دمجها بشكل أساسي مع مستخدميها، وهي المشاكل التي تسببت في تأجيل طرح المزايا حتى الآن وتأخرها عن بقية المنافسين.

وتجدر الإشارة إلى أن "سامسونغ" تمزج نسخة من أداة "جيميناي" الخاصة بالذكاء الاصطناعي مع أدواتها الخاصة لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة لمستخدميها.