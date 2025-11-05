ترامب لا يعرف مؤسس باينانس رغم عفوه عنه

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعرف من يكون تشانغ بينغ تشاو مؤسس "باينانس" ورئيسها التنفيذي السابق رغم أنه عفا عنه مؤخرا وأزال كافة العقوبات التي كانت تمنعه من إدارة المشاريع المالية، وذلك وفق تقرير "آرس تكنكيا" التقني.

ويشير التقرير إلى مقابلة أجراها ترامب مع مراسلة شبكة "سي بي إس" وخلالها أكد ترامب أنه لا يعرف من هو تشاو، ولكن كل ما يعرفه هو أن إدارة بايدن سجنته 4 أشهر بعد اعترافه بالجريمة.

وأضاف ترامب "حسنا، هل أنتم مستعدون؟ لا أعرف من هو، أعلم أنه حكم عليه بالسجن 4 أشهر أو ما شابه، وسمعت أنها كانت حملة شعواء من قبل حكومة بايدن".

وكان تشاو اعترف في أبريل/نيسان 2024 بالفشل في الحفاظ على برنامج كاف لمكافحة غسل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك، ونتيجة إقراره بهذا الذنب حكم عليه بقضاء 4 أشهر في السجن رغم مطالبات الحكومة الأميركية بمد فترة سجنه لتصل 3 سنوات، وخرج تشاو من السجن في سبتمبر/أيلول 2024.

ويساهم العفو عن تشاو في عودة "باينانس" بشكل كامل إلى السوق الأميركية، إذ كانت الشركة تعتمد على بورصة منفصلة للسوق الأميركي منذ عام 2019.

كما أنه يتسق مع توجه أسرة ترامب بالاستثمار في العملات الرقمية، إذ كان لشركة "باينانس" دور بارز في طرح عملة "يو إس دي 1" (USD1) التي تقدمها شركة "ورلد ليبرتي" (World Liberty) المدعومة من قبل آل ترامب.

ومن جانبه، أوضح ترامب أن عفوه عن تشاو لم يكن مرتبطا باستثمارات أسرته بالعملات الرقمية، وبرر العفو قائلا "سمعتُ أنه كان ضحية لهجوم حكومة فاسدة" واصفا سلفه جو بايدن بأنه "كان أكثر الرؤساء فسادا، وكان أسوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة على الإطلاق".