"آبل" تنوي طرح حاسوب محمول اقتصادي للمرة الأولى في تاريخها

كشف تقرير "بلومبيرغ" نية "آبل" طرح حاسوب محمول منخفض الثمن للمرة الأولى في تاريخها، طمعا في منافسة حواسيب "كروم بوك" وحواسيب "ويندوز" الاقتصادية.

ويأتي الحاسوب الجديد في النصف الأول من العام المقبل، وسيكون مخصصا للطلاب ورجال الأعمال الذين لا يحتاجون إلى القوة المفرطة في الحواسيب الخاصة بهم.

وتخطط الشركة لاستهداف المستخدمين الذين يفكرون في شراء "آيباد" ولكن يرغبون في تجربة أقرب إلى الحواسيب التقليدية بدلا من الحواسيب اللوحية.

ويتسق ذلك مع محاولات "آبل" تحويل حواسيب "آيباد" اللوحية إلى بديل مناسب للحواسيب المحمولة، وذلك عبر تعزيز المزايا الخاصة به وتحسين النظام ليتحول إلى نسخة بسيطة من نظام "ماك أو إس"، ولكن يظل هناك قطاع يرفض استخدام هذه الأجهزة اللوحية بديلا عن الحواسيب المحمولة.

وتنوي الشركة طرح الحاسوب الجديد بسعر أقل كثيرا من ألف دولار، وذلك حتى يبتعد في المنافسة عن حواسيب "ماك بوك آير" التي تعتمد على معالجات "إم 4" والتي تعد أرخص حواسيب تقدمها "آبل" عند 999 دولارا.

كما أشارت التقارير السابقة إلى أن "آبل" تدرس طرح الحاسوب بسعر يقترب من 600 دولار.

تطلق الشركة على الحاسوب الجديد داخليا اسم "جيه 700" (J700)، كما بدأت الاختبارات الأولية عليه فور انتهاء الموردين من تصنيعه.

ويحمل الحاسوب الجديد في داخله مواصفات أقل من بقية حواسيب الشركة، إذ تعتمد الشركة على معالجات "آيفون" التي ازدادت قوتها السنوات الأخيرة لتكون معالجا مركزيا للحاسوب، وتستخدم أيضا شاشات من نوع "إل سي دي" (LCD) الاقتصادية.

ويقدم الحاسوب الجديد أداء يتفوق على حواسيب "ماك بوك" التي تستخدم معالجات "إم 1" القديمة من "آبل"، وذلك وفق تقرير بلومبيرغ.