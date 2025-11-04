نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية فشلت في تشغيل مكنسة روبوتية

أثبت الباحثون في مختبرات "أندون" (Andon) فشل نماذج اللغة العميقة للذكاء الاصطناعي في العمليات المتعلقة بالوعي المحيطي والتفكير المكاني رغم تفوقهم في المهام التحليلية، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت" التقني.

ووصل الباحثون إلى هذه النتيجة عبر تجربة أطلقوا عليها اسم "باتر-بنش" (Butter-Bench)، إذ ثبّتوا طاولة صغيرة فوق مكنسة روبوتية ذكية مزودة بمجموعة من المستشعرات والعدسات لالتقاط البيئة المحيطة بها.

وتهدف الدراسة لاختبار أداء نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة الآن في التحكم بهذه المكنسة واستخدامها لنقل الزبدة من مكان لآخر عبر الأوامر النصية، إذ تم ربط النماذج مع "سلاك" (Slack) لإرسال الأوامر واستقبالها.

وتضمنت التجربة اختبار مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليا بما فيها "جيميناي" و"غروك" و"كلود" و"شات جي بي تي"، وتمت مقارنة أداء هذه النماذج مع أداء البشر في المهام ذاتها.

ورغم أن "جيميناي" كان الأفضل في الأداء بشكل عام، فإنه لم يكمل إلا 40% فقط من المهام الموجهة إليه عبر عدة محاولات مختلفة.

ولاحظ الباحثون أن الروبوت الذي يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية يتصرف بشكل غير منتظم وعشوائي خاصة في أثناء المهام التي تضم ضغطا أو بها تشويش مكاني.

ويشير التقرير إلى حالة تصرف فيها الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي وكأن حياته مهددة بالخطر ودخل في موجة من المحادثات الداخلية بدلا من البحث عن حل ملائم، وفي حالة أخرى دار الروبوت حول نفسه عدة مرات دون تحقيق أي تقدم.