"مايكروسوفت" تزيد استثماراتها في الإمارات

تعتزم "مايكروسوفت" رفع استثماراتها في الإمارات لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2029، وذلك عقب حصولها على موافقة الحكومة الأميركية لتصدير شرائح "إنفيديا" الرائدة إلى الإمارات، وفق تقرير نشرته "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإمارات لتعزيز مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث شرائح "إنفيديا" الرائدة.

وأكد براد سميث نائب رئيس مجلس إدارة "مايكروسوفت" ورئيسها في مقابلة سابقة أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار موجه لبناء مراكز البيانات في أماكن عدة بالإمارات.

وأضاف "من وجهة نظرنا، هذا استثمار محوري لمواكبة الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي بالمنطقة".

وكانت "مايكروسوفت" استحوذت على حصة أقلية في شركة "جي 42" (G42) الإماراتية والمختصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي منحها مقعدا في مجلس الإدارة يشغله براد سميث بنفسه.

لكن هذا الاستثمار أثار استياء صناع القرار في واشنطن نظرا لعلاقة شركة "جي 42" السابقة بالحكومة الصينية، وذلك لاحتمالية وصول هذه الحكومة إلى شرائح "إنفيديا" عبر "جي 42".

من جانبها، طمأنت "جي 42" الحكومة الأميركية عبر التأكيد أنها تلتزم بالقوانين المنظمة لقطاع الذكاء الاصطناعي والشرائح الخاصة به عبر بيان منفصل، وهو الأمر الذي عززه سميث في تصريح منفصل، مشيرا إلى التزام الشركة بالقوانين الأميركية.

ويشير التقرير إلى أن "جي 42" حصلت على رخصة لاستيراد مجموعة من شرائح "إنفيديا" الرائدة الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ حصلت الشركة على رخصة لاستيراد 21 ألف شريحة في فترة إدارة بايدن، فضلا عن 60 ألف شريحة أخرى تمت الموافقة عليها في سبتمبر/أيلول الماضي.

إعلان

وجاءت هذه الموافقات بعد تغيير إدارة ترامب مجموعة من القوانين المتعلقة بتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة.

كما يؤكد التقرير أن استثمارات "مايكروسوفت" غير مرتبطة بمشروع "ستار غيت" الذي يتضمن بناء مجموعة من مراكز البيانات الأميركية على الأراضي الإماراتية، والذي أعلن عنه سابقا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي".