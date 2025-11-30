نظام "آيباد أو إس" يعمل على "آيفون 17 برو ماكس" بفضل المخترقين

تمكن المستخدمون في الأسابيع الماضية من تشغيل نظام "آيباد أو إس" ونظام "ماك أو إس" على هواتف "آيفون 17 برو ماكس"، وذلك عقب استغلالهم لأحدث الثغرات الموجودة في نظام "آي أو إس 26" وفق تقرير موقع "دبليو سي سي إف تيك" التقني.

وشارك جزء كبير من المستخدمين تجاربهم الناجحة في استغلال ثغرة "ميكاسا 26" (Mikasa26) عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال مقاطع فيديو أو صور.

First look of iPadOS on iPhone 17 Pro Max pic.twitter.com/PMynlGLVFw — Duy Tran (@khanhduytran0) November 15, 2025

وتوفر هذه الثغرة التي قامت "آبل" بإغلاقها في النسخة الأحدث من النظام للمستخدمين وصولا إلى مزايا لم تكن متاحة من قبل في أجهزة "آيفون 17 برو ماكس"، ومن بينها ميزة النوافذ المتعددة وفتح أكثر من تطبيق معا.

وعند توصيل الهاتف بالشاشات الخارجية، تتحول التجربة إلى تجربة أقرب إلى نظام "ماك أو إس" الخاص بالشركة.

كما تمنح الثغرة المستخدمين إمكانية تشغيل مزايا نظام "آي أو إس 26" الرائدة والحصرية لأجهزة "آيفون 17" على الأجيال السابقة من الهاتف مثل "آيفون 13″ و"آيفون 11".

ولكن يتسبب هذا الأمر في وضع حمل إضافي على الهاتف وقد يتعرض لتلف دائم لكون مواصفات الهاتف وعتاده غير مخصصة لاستخدام هذه المزايا.

وأما عن سبب نجاح الثغرة مع أجهزة "آيفون 17 برو ماكس"، فهذا لأن الهاتف يأتي بعتاد أقوى من عتاد الهواتف التقليدية، وهو عتاد قادر على تشغيل الأنظمة الأكثر تعقيدا وتطلبا.