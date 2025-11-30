شاهد.. روبوت بشري يسير أكثر من 100 كيلومتر خلال 3 أيام متواصلة

حطم روبوت "إيه 2" من الشركة الصينية "آجي بوت" (AgiBot) الرقم القياسي العالمي للسير لمسافة متصلة من قبل الروبوتات البشرية، وذلك وفق تقرير نشره "ديجيتال تريندز".

واستطاع الروبوت السير لمسافة 106 كيلومترات خلال 3 أيام متصلة دون توقف، وقد بدأت رحلته عند مقاطعة سوتشو، وانتهت عند ممشى الواجهة البحرية الشهير في شنغهاي.

وتمكن روبوت "إيه 2" من إتمام هذه المهمة بفضل منظومة تبديل البطاريات السريعة الخاصة بشركة "آجي بوت" الصينية، إذ لم يتوقف الروبوت حتى للشحن.

ويؤكد وانغ تشوانغ، نائب الرئيس الأول في شركة "آجي بوت" أن السير لهذه المسافة مهمة صعبة حتى على البشر، ولكن استطاع الروبوت تأديتها بسهولة.

ويضيف قائلا: "يثبت هذا النجاح مدى نضوج عتاد الروبوت والاتزان الذي تمكنت الخوارزميات الخاصة به من تحقيقه، وهو الأمر الذي يضع أساسا قويا يساعدنا على التوسع التجاري بصورة كبيرة".

ويشير تقرير الموقع إلى مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الروبوت خلال الأيام الثلاثة، ومن بينها عدد المرات التي احتاج الروبوت فيها لتغير البطارية، فضلا عن كون المسار الخاص به مدخلا من قبل أم اعتمد فقط على إشارات تحديد المواقع وتطبيقات الخرائط المعتادة.

وتظل هذه التساؤلات مطروحة حتى تقوم الشركة بالإجابة عنها رسميا، إذ اكتفت الشركة بإعلان نجاحها في إتمام الرحلة عبر مقطع فيديو من دون إيراد بيان رسمي يوضح بقية التفاصيل.

ويذكر أن قطاع الروبوتات في الصين يشهد انتعاشة كبيرة مع اهتمام عديد من الشركات به خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز الابتكار في هذا القطاع.