مايكروسوفت تملك شرائح ذكاء اصطناعي لا تستطيع تشغيلها

يرى ساتيا ناديلا المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن العقبة التي تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي حاليا ليست في نقص الشرائح والقوة الحوسبية، بل في نقص الطاقة المتاحة لتشغيلها، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تومز هاردوير" التقني.

وجاءت تصريحات ناديلا خلال مقابلة أجراها معه براد جيرستنر مقدم بودكاست "بي جي 2" (Bg2)، وكان سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" أيضا جزءا من هذه المقابلة.

وأضاف ناديلا "نملك في الوقت الحالي شرائح لا نستطيع تشغيلها لأننا لا نملك الطاقة الكافية لتشغيلها"، وذلك ردا على سؤال المحاور عن القوة الحوسبية ووجود فائض منها.

وتحولت أزمة الطاقة إلى حديث الساعة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والعقبات التي تواجه شركاته في الآونة الأخيرة، وذلك عقب أن أنهت "إنفيديا" أزمة عدم توافر الشرائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي في السنوات الماضية.

ودفع هذا العديد من الشركات إلى الاستثمار في مصادر طاقة بديلة، سواء كانت طاقة نووية أو طاقة متجددة أخرى يمكن استخدامها بسهولة أكثر من الطاقة الكهربائية المعتادة.

كما أن الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتوسع الكبير الحادث في بناء هذه المراكز كانا سببين كافيين لرفع تكلفة الطاقة على المواطن الأميركي المعتاد.

ومن جانب آخر، تحاول بعض الشركات تطوير نماذج لغة وذكاء اصطناعي لا تستهلك الكثير من الطاقة والقوة الحوسبية للهروب من أزمة الطاقة الموجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية.

وتطرق جيرستنر في حديثه مع ألتمان إلى المعدات والأجهزة المخصصة للمستهلكين وتطورها في عالم الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ألتمان أن المستقبل سيكون أجهزة مستخدمين قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة دون الحاجة إلى مراكز البيانات.