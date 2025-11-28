"أوبن إيه آي" تؤكد: الاستخدام الخاطئ للنموذج أدى لانتحار المراهق

أنكرت "أوبن إيه آي" صانعة نموذج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" مسؤوليتها عن حالات الانتحار الأخيرة التي ارتبطت بالنموذج، وتحديدا قصة آدم راين البالغ من العمر 16 عاما وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وأكدت الشركة أن ما حدث للمراهق آدم راين هو نتيجة استخدامه السيئ غير المصرح به لنموذج "شات جي بي تي"، واصفة الاستخدام بأنه "غير مقصود وغير متوقع وغير سليم لنموذج شات جي بي تي".

ويشير التقرير إلى أن شروط استخدام "شات جي بي تي" تمنع المراهقين من استخدام النموذج بدون وجود رقابة أبوية أو موافقة سابقة من المسؤول القانوني عن المراهق.

وأضافت "أوبن إيه آي" في تدوينة رسمية عبر موقعها، أن آلية تعاملها مع القضية ستتناسب مع حجم الأزمة والحساسية التي تسببها للمتضررين كونهم بشر وحياتهم الحقيقية تأثرت، ولكنها ستتخذ موقف الدفاع وستدافع عن براءتها من التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن المحادثات التي وردت في القضية مقتطعة من سياقها الأصلي ونحتاج إلى المزيد حتى نفهم آثارها.

وتؤكد الشركة في دفاعها أن النموذج وجه راين لطلب المساعدة من الجهات المختصة أكثر من 100 مرة، لذلك فالنموذج بريء من دمه، وذلك بعد إطلاع الشركة على سجل المحادثات الموجود لديها.

ويذكر أن أسرة آدم راين وجهت تهما لشركة "أوبن إيه آي" لأنها يسرت انتحار طفلهم بسبب التصميم المتعمد لنموذج "شات جي بي تي" وهو ما رفع قيمة الشركة من 86 مليار دولار إلى 300 مليار دولار في فترة قصيرة.