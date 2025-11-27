لهذه الأسباب يصل سعر "آيفون" القابل للطي 2400 دولار

شهدت الأيام الماضية تسريب مجموعة من مواصفات هاتف "آبل" الرائد القادم القابل للطي والذي يشار إليه باسم "آيفون ألترا" لغياب الاسم الرسمي، وأشارت أبرز هذه التسريبات إلى سعر الهاتف الذي يقترب من 2400 دولار تقريبا وفق تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني.

ويمثل هذا التسريب أعلى سعر ظهر لهاتف "آبل" المقبل حتى الآن، إذ أشار تقرير سابق من "بلومبيرغ" لكون سعر الهاتف في حدود 2000 دولار.

وبررت التسريبات اللاحق هذا السعر المرتفع للهاتف المقبل، إذ يشير تقرير منفصل من "ماك رومرز" إلى أن هاتف "آيفون القابل للطي" يأتي مع كاميرا بدقة 24 ميغابكسل أسفل الشاشة الداخلية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها كاميرا أسفل الشاشة بدقة 24 ميغابكسل حتى في هواتف "أندرويد"، إذ جرت العادة أن تكون الكاميرا المخبئة أسفل الشاشة بدقة لا تزيد عن 8 ميغابكسل.

كما يشير التقرير إلى أن "آبل" تمكنت من حل مشكلة فاصل الشاشة الذي يبدو واضحا في الشاشة الداخلية للهواتف القابلة للطي ويتسبب في إزعاج المستخدمين، إذ يبدو أن الهاتف يأتي بدون فاصل بارز على الإطلاق أو غير ظاهر.

ويعتمد الهاتف على نوع جديد من البطاريات يدعى "بطاريات الخلايا عالية الكثافة"، ويتوقع بأن تأتي البطارية بحجم يصل إلى 5800 مللي أمبير للساعة، لتصبح بذلك أكبر بطارية تضعها "آبل" في هواتفها حتى الآن.

ويوازي حجم البطارية هذه بطاريات السيليكون التي تأتي في هواتف "هونر ماجيك في 5" (Honor Magic V5)، ويتفوق على بطاريات "سامسونغ" في "غالاكسي فولد زي 7″ و"غوغل بيكسل فولد"، إذ لا يصل كلاهما إلى 5 آلاف مللي أمبير للساعة.

ويتوقع بأن تطرح "آبل" هاتفها القابل للطي في خريف العام المقبل، كما جرت العادة في حدث سبتمبر/أيلول جنبا إلى جنب مع هواتف "آيفون 18".