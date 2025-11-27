للمرة الأولى.. "علي بابا" تطرح نظارة ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي

طرحت "علي بابا" نظارتها الذكية التي تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "كوين إيه آي" (Qwen AI) رسميا للبيع في الأسواق، في خطوة تعد الأولى من الشركة داخل قطاع تقنيات المستهلكين وفق تقرير "بلومبيرغ".

وتواجه النظارة الجديدة من "علي بابا" نظارات "ميتا" الذكية بشكل مباشر، إذ تقوم بعرض مجموعة من المعلومات والبيانات على العدسات الخاصة بها أمام المستخدمين، فضلا عن كونها مزودة بعدسات كاميرا وميكروفون ومكبر للصوت إلى جانب بطاريات قابلة للاستبدال.

ويتزامن طرح النظارة الجديدة مع إتاحة تطبيق "كوين إيه آي" للمرة الأولى من "علي بابا والإقبال الواسع على تحميله، إذ تمكن من جذب أكثر من 10 ملايين مستخدم في الأيام الأولى لطرحه، كما دمجت الشركة نموذج الذكاء الاصطناعي في المتصفح الخاص بها "كوارك" على سطح المكتب.

وتتوفر النظارة الجديدة في طرازين متطابقين مع اختلاف نوعية الشاشة المستخدمة في النظارة، إذ يأتي الطراز الأول مع شاشة "أوليد" (Oled) بسعر 537 دولارا والطراز الثاني بسعر يقترب من 270 دولارا تقريبا.

وتعتمد كلا النظارتين على معالجات "كوالكوم" الرائدة من فئة "إس 1" (S1)، وهي متاحة للبيع مباشرة من عدة منافذ حول المدن الصينية، مع توقعات بصدورها عالميا في العام المقبل.