"إم دبليو سي 25" الدوحة يختتم فعالياته بحضور واسع وابتكارات لافتة

اختُتمت في الدوحة فعاليات مؤتمر "إم دبليو سي 25" (MWC25) التابع لرابطة "جي إس إم إيه" (GSMA)، بعد يومين من الحراك التقني المكثّف والنقاشات الإستراتيجية التي رسّخت موقع قطر مركزا محوريا للتحول الرقمي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت النسخة الافتتاحية في جذب نحو 9500 زائر من 110 دول، في مؤشر يعكس الثقة الدولية المتنامية بالدور القيادي للدوحة في دفع منظومة الاتصالات العالمية إلى الأمام.

قيادات عالمية وحضور لافت للسياسات والابتكار

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من صُنّاع السياسات وقادة الصناعة العالمية، إلى جانب حضور إعلامي مكثّف تجاوز 180 مؤسسة إعلامية ومحللا متخصصا. وأكد جون هوفمان الرئيس التنفيذي لرابطة "جي إس إم إيه" أن المؤتمر أثبت "ما يمكن تحقيقه عندما تتقدم المنطقة برؤية واضحة وطموح واستثمار"، مشيدا بالدور المتنامي لقطر في خلق منصة إقليمية للابتكار.

كما احتضن المؤتمر النسخة الافتتاحية من البرنامج الوزاري لرابطة "جي إس إم إيه"، والذي جمع 60 وفدا من 49 دولة وأكثر من 10 منظمات حكومية دولية، في خطوة عكست أهمية الحوار العالمي حول سياسات الاتصالات ومستقبل الاقتصاد الرقمي.

تجارب تقنية متقدمة على أرض المعرض

برزت في أروقة "إم دبليو سي" الدوحة مجموعة من العروض الحية التي جسدت مستقبل تقنيات الجيل الخامس والتحول الرقمي، من بينها:

تجربة قيادة سيارة عن بُعد لمسافة 4300 كيلومتر بين شوارع تالين في البلطيق وصحراء سيلين في الدوحة، باستخدام شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA)، في تعاون بين "جي إس إم إيه" وشركة "إلْمُو".

وأيضا عروض رياضات إلكترونية فائقة السرعة تعتمد على زمن استجابة منخفض للغاية، في نموذج يُظهر كيف يمكن للشبكات الذكية تشكيل مستقبل الألعاب الرقمية والتجارب الغامرة.

كما تم تأكيد دور منطقة الخليج في بناء أسواق واتجاهات جديدة ضمن سلسلة أحداث "إم دبليو سي" في المنطقة، بدعم من عروض وحلول قدمتها جهات حكومية ومراكز ابتكار إقليمية.

منصة واعدة للشركات الناشئة وبيئة الابتكار

استضاف المؤتمر أكثر من 100 شركة ناشئة ضمن منصة "4 واي إف إن" (4YFN)، بمشاركة كيانات قطرية ودولية مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب حضور لافت لشركات ناشئة من مركز الابتكار التابع لنادي برشلونة ومبادرة "جي إس إم إيه" للتنمية عبر الجوال.

تصريحات جي إس إم إيه : التقدم واضح.. لكن المهمة لم تكتمل بعد

قال المدير العام لرابطة "جي إس إم إيه"، فيفيك بادرينات، إن نجاح مؤتمر الدوحة يمثل "لحظة محورية" تعكس طموح المنطقة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "المهمة لم تكتمل بعد"، مشددا على ضرورة ضمان وصول التقدّم الرقمي إلى جميع مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تعزيز المهارات الرقمية وتوفير خدمات ميسورة التكلفة.

ختامًا… الدوحة تُطلق دورة جديدة من التحول الرقمي الإقليمي

واختُتمت النسخة الأولى من "إم دبليو سي" الدوحة بإعلان الاستعداد للنسخة المقبلة ضمن سلسلة فعاليات جي إس إم إيه لعام 2026، في وقت تستعد فيه برشلونة لاحتضان إم دبليو سي 26 بين الثاني والخامس من مارس/آذار 2026، قبل أن تعود المنظومة الرقمية للإقليم إلى الدوحة العام التالي.

وبذلك تؤكد قطر أنها لم تعد مجرد مستضيف لحدث عالمي، بل فاعل رئيسي في صياغة مستقبل الاتصالات والاقتصاد الرقمي في المنطقة وخارجها.