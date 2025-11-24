سام ألتمان يخشى اهتمام "غوغل" المفاجئ بالذكاء الاصطناعي

كشفت مذكرة داخلية في شركة "أوبن إيه آي" استطاع موقع "ذا إنفورميشن" الوصول إليها عن خوف سام ألتمان المدير التنفيذي للشركة من اهتمام "غوغل" المتسارع بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "لايف مينت" التقني.

وأشاد ألتمان أيضا بقدرات أداة الذكاء الاصطناعي "كلود " في البرمجة، مؤكدا أن منافسي "شات جي بي تي" قلصوا الفجوة بينهم وبين الأداة.

كما طلب من موظفيه البقاء إيجابيين والتركيز على الأهداف الكبيرة، قائلا "لقد بنينا ما يكفي من القوة كشركة لمواجهة المنافسة في نماذج رائعة يتم شحنها إلى أماكن أخرى، لذا فإن تركيز معظم فريق البحث لدينا على الوصول إلى الذكاء الفائق أمر بالغ الأهمية".

وتتزامن رسالة ألتمان إلى موظفيه مع إعلان "غوغل" عن الجيل الثالث من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إذ كشفت الشركة مؤخرا عن "جيميناي 3" ودمجته في العديد من المنتجات التي تقدمها.

وأصبح الآن الوصول إلى "جيميناي 3" أسهل سواء كان من خلال خدمات "غوغل درايف" أو محرك البحث الخاص بالشركة وبالطبع "أندرويد".

ويؤدي انتشار "جيميناي" في العديد من الأماكن لبناء شبكة تعزز من مكانة "غوغل" كإحدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، وهو ما يجعلها تتفوق بشكل افتراضي على "أوبن إيه آي" التي تعتمد بشكل مباشر على بحث المستخدمين عنها.

ويؤكد ألتمان أن هذه الاختلافات بين "غوغل" و"أوبن إيه آي" قد تتسبب في بعض العقبات الاقتصادية المعاكسة المؤقتة، إذ إن تسارع عمل "غوغل" في قطاع الذكاء الاصطناعي سيجعل الأمر صعبا على أي شركة ناشئة منافسة.