روبوتات شركة "فيغر" تواجه القضاء بسبب قدرتها على تحطيم الجمجمة البشرية

تواجه شركة "فيغر إيه آي" (Figure AI) المختصة بصناعة الروبوتات القضاء بسبب أحد الروبوتات الخاصة بها، إذ يستطيع الروبوت تحطيم جمجمة الإنسان بسهولة وفق تقرير نشره موقع "تيك سبوت".

وتأتي الدعوى القضائية من روبرت غروندل، مهندس سلامة روبوتية رئيسي يزعم أن "فيغر" طردته من وظيفته عقب تحذيره من نماذج الروبوتات البشرية التي تقوم بتطويرها الشركة.

ويؤكد محامي غروندل أن موكله حذر المدير التنفيذي للشركة بريت أدكوك وكبير المهندسين كايل إيدلبيرج من قدرة الروبوتات على تحطيم جمجمة البشر، مؤكدا أن الروبوت استطاع نحت شق يبلغ طوله ربع بوصة في باب الثلاجة الفولاذي أثناء الاختبارات الأولية.

ويقول مهندس السلامة الروبوتية لدى "فيغر" إن الشركة طلبت منه تحضير خطة لتطبيق إجراءات الأمان اللازمة وعرضها على المستثمرين، ولاحقا تمت إزالة أجزاء كبيرة من الخطة مما يؤدي لتضليل المستثمرين، ويسعى غروندل للحصول على تعويضات اقتصادية ومالية ومعنوية نتيجة فصله التعسفي.

ومن جانبها، تؤكد "فيغر إيه آي" أن فصل غروندل كان بسبب أدائه السيئ في وظيفته، مؤكدة أن اتهاماته لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن الشركة حصلت على استثمار يصل إلى 675 مليون دولار من "أمازون" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"إنتل" وحتى شركة جيف بيزوس الخاصة للاستثمارات "إكسبلور إنفسمينت".

وتتوقع "فيغر" أن تبيع أكثر من 200 ألف روبوت من إنتاجها بحلول عام 2029 للمصانع والمنازل المختلفة، مما يمنحها أكثر من 9 مليارات دولار في أرباح.

ويشير التقرير إلى أن مثل الادعاءات التي يوجهها غروندل قد تؤثر على قيمة أسهم الشركة وثقة المستثمرين بها، وهو ما قد يعطل خططها المستقبلية.