بعد سنوات.. الذكاء الاصطناعي يولد صور نصوص عربية سليمة بفضل "نانو بانانا برو"

طرحت شركة "غوغل" النسخة الاحترافية من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "نانو بانانا برو"، وذلك تزامنا مع طرح الجيل الثالث من مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي 3″، وفق تقرير "سي إن بي سي".

ويؤكد جوش وودوارد، نائب رئيس مختبرات "غوغل"، أن قدرات "نانو بانانا برو" تتخطى تلك التي صدر النموذج بها للمرة الأولى في أغسطس/آب الماضي.

وتابع وودوارد إشادته بقدرات النموذج الجديد قائلا: "إنه رائع في الرسوم البيانية. يمكنه إنشاء عروض شرائح. يمكنه استيعاب ما يصل إلى 14 صورة مختلفة، أو 5 أحرف مختلفة، مع الحفاظ على تناسق الأحرف".

ويكمل النموذج الجديد مسيرة الضجة الإعلامية التي تسبب فيها النموذج السابق "نانو بانانا" عندما صدر للمرة الأولى، إذ أشار ووداورد إلى أن النموذج جذب أكثر من 13 مليون مستخدم جديد إلى "جيميناي" عند طرحه للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول.

الحين نانو بانانا برو صار يدعم اللغة العربية بعدة خطوط 🔥🔥 pic.twitter.com/V85prwdIEz — ماجد (@Majed_) November 20, 2025

ويستطيع المستخدمون الآن الوصول إلى "نانو بانانا برو" وصولا محدودا من خلال الأدوات المجانية التي توفرها الشركة مثل "جيميناي" وحتى أداة "نوت بوك إل إل إم"، مع حصول المشتركين في الباقات المدفوعة على حدود استخدام أعلى في النموذج.

ويذكر أن "نانو بانانا برو" يتفوق على غالبية نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور في توليد النصوص العربية، إذ يستطيع الآن توليد نصوص عربية سليمة وصحيحة في الصور مباشرة.

جرّبت أعمل إنفوجرافيك كامل… أخذت النصوص من موقع وزارة الصحة @SaudiMOH والباقي تركته على نانو بنانا برو.

والنتيجة؟

نموذج يفهم الفكرة، ينسّق المحتوى، ويطلع تصميم جاهز للنشر.

نانو بنانا برو = البطل القادم في صناعة الانفوجرافيك العربي.@NanoBanana@GoogleArabia#NanoBananaPro… pic.twitter.com/FYS4IzN8vE — فاطمة المحمادي (@fatoomdes) November 20, 2025

ودفع هذا الاستخدام المغردين في منصات التواصل الاجتماعي لتجربة إبداعاتهم المختلفة ومحاولة إنتاج عديد من الصور التي تضم نصوصا عربية.

كما أضافت "غوغل" ميزة جديدة في نموذج "جيميناي" تجعله قادرا على فحص أي صورة يتم رفعها إليه للتأكد إن كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي أم لا.