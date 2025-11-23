أحدث مزايا "إكس" تفضح حسابات المؤثرين السياسيين حول العالم

فضحت ميزة "إكس" الجديدة للكشف عن الموقع الجغرافي الذي تنشط منه الحسابات عددا كبيرا من حسابات المؤثرين السياسيين في مختلف بلاد العالم، وذلك وفق تقرير نشره موقع "هيندوستان تايمز".

وعززت شهادات المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تقرير الموقع، إذ تمكنوا من إيجاد حسابات سياسية مختلفة ذات توجهات متنوعة وتخفي موقعها الجغرافي.

ووجد المستخدمون حسابا يدعى "مارينا تايمز" وهو حساب مؤيد لإسرائيل ونشط على منصة "إكس" ويملك أكثر من 78 ألف متابع ويدعي وجوده في الولايات المتحدة ولكن الميزة الجديد كشفت إدارته من الهند.

ويمتد الأمر إلى مجموعة من الحسابات المؤيدة لحركة "ماغا" في الولايات المتحدة، إذ تدار من عدة دول مختلفة حول العالم مثل دول أوروبا الشرقية والهند وتايلند وغيرها.

كما وجد المستخدمون حسابا معارضا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ويملك أكثر من 900 ألف متابع ويدار من النمسا.

ولم يقتصر الأمر على الحسابات الغربية فقط، بل وجد مستخدمو "ريديت" عدة حسابات لمؤثرين روس وتدار من خارج الأراضي الروسية.

ويشير تقرير نشره موقع "ماشابل" إلى أن "إكس" أوقفت عمل الميزة لبعض المستخدمين حول العالم، وذلك بعد ورود مجموعة من الشكاوى التي تدعي إظهار معلومات موقع جغرافي خاطئة.

إذ أكد نيكيتا بير المسؤول عن المنتجات في شركة "إكس" أن اتصال "ستار لينك" هو السبب في هذه الأخطاء وأنهم يعملون على إصلاحها فورا.