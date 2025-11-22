أحد آباء الذكاء الاصطناعي يترك "ميتا" ليؤسس شركته الخاصة

قرر العالم يان ليكون أحد الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي والعالم الرئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" أن يتخلى عن منصبه ليؤسس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير "بيزنس إنسايدر".

وأعلن ليكون قراره عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مضيفا أن "ميتا" ستتعاون معه في شركته الجديدة بدون توضيح آلية التعاون الجديدة.

وتعكس مغادرة ليكون للشركة التخبط الحادث داخل "ميتا" وتحديدا قسم الذكاء الاصطناعي الخاص بها، فبعد أن أمضت الشركة شهورا تعين الموظفين البارزين وتستقطب أقوى المهارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، بدؤوا في مغادرة الشركة تدريجيا.

ويذكر أن صفقات الاستقطاب التي قامت بها "ميتا" كلفت الشركة كثيرا بسبب المكافآت الضخمة التي كان يدفعها مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة "ميتا" للموظفين الجدد، وهو ما أثار استياء الموظفين القدامى.

وكانت الشركة مؤخرا غيرت الهيكل التنظيمي لقسم الذكاء الاصطناعي الموجود بها، ليصبح مكونا من 4 فرق منفصلة لكل منها مدير ورؤية مختلفة.

لذلك لا تعد مغادرة ليكون لشركة "ميتا" أمرا مفاجئا وفق ما جاء في التقرير، خاصة أنه ينوي التركيز على قطاعات مختلفة من الذكاء الاصطناعي بعيدا عن النماذج اللغوية.

ويعد ليكون من أكبر المنتقدين لتقنيات الذكاء الاصطناعي اللغوية والاعتماد عليها بشكل كبير، إذ يرى أنها ليست الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وهو يسعى للتركيز في شركته الجديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم العالم الفيزيائي والبيانات الحسية لتدريب النماذج وتوقع النتائج بشكل أفضل.