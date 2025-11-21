لانخراطه في فضيحة إبستين.. استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة "أوبن إيه آي"

تنحى وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز عن منصبه في مجلس إدارة "أوبن إيه آي" وجامعة هارفرد عقب ظهور أدلة تربطه بإبستين، وفق تقرير نشرته "رويترز".

وشغل سامرز منصب وزير الخزانة الأميركي في إدارة بيل كلينتون، وهو يعد من أبرز الشخصيات التي ظهرت في المستندات المتعلقة بقضية إبستين عقب وفاته في زنزانته عام 2019.

وتؤكد المستندات التي كشفت عنها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، أن سامرز ظل على اتصال مباشر مع إبستين مدة طويلة عقب إدانته، ولكن لم تشر الأدلة إلى مدى تورطه في جرائم إبستين.

وكان سامرز انضم إلى مجلس إدارة "أوبن إيه آي" في نهاية عام 2023 وظل جزءا من المجلس حتى اليوم، كما شغل مجموعة من المناصب الشرفية الأخرى في عدة مؤسسات تعليمية متنوعة، وكان سابقا رئيسا لجامعة هارفرد.

وارتبط وصول سامرز إلى مجلس إدارة "أوبن إيه آي" بإزاحة سام ألتمان عن منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة، وهو الأمر الذي تم لمدة قصيرة قبل تدخل "مايكروسوفت" عام 2023.

وعبّر سامرز، في تصريح منفصل إلى "بي بي سي"، عن سعادته للوجود في مجلس إدارة "أوبن إيه آي" لتلك الفترة ومساعدة الشركة في تحقيق إمكانياتها والنجاح.

وتأتي استقالة سامرز في وقت حرج بالنسبة لـ"أوبن إيه آي"، إذ تستعد الشركة في الفترة المقبلة للطرح في البورصة الأميركية عقب إعادة الهيكلة الأخيرة التي قامت بها وتحولها إلى الحالة الربحية بدلا من كونها مؤسسة غير ربحية.