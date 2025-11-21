بخطوة بسيطة أصبح بإمكانك معرفة معلومات الحسابات على منصة "إكس"

بدأت منصة "إكس" اليوم بعرض معلومات الملفات الشخصية في حسابات المستخدمين مثل تاريخ الانضمام والموقع الجغرافي وعدد مرات تغيير اسم الحساب، وذلك بعد أن وعد نيكيتا بير رئيس قسم المنتجات في "إكس" بأنه سيضيف الميزة في أقرب وقت ممكن.

وصرحت منصة "إكس" بأن هذه الميزة تهدف إلى منح المستخدمين فهما أفضل لمن يتحدثون معهم عبر الإنترنت، ولكبح روبوتات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر، والتي كانت الشكوى الرئيسية لمستخدمي المنصة. وقد لاحظ المستخدمون هذا التغيير في وقت مبكر من اليوم، رغم أن الميزة ليست واضحة في الملف الشخصي خاصة على نسخة الهاتف المحمول.

وللوصول إلى الميزة الجديدة كل ما عليك هو الدخول إلى ملفك الشخصي والضغط على خيار تاريخ الانضمام، وسينقلك إلى صفحة جديدة بعنوان "نبذة عن هذا الحساب" يوجد فيها تاريخ الانضمام والموقع الجغرافي وعدد مرات تغيير الاسم وتوثيق الحساب، ولكن نسخة الحاسوب كانت أوضح إذ يمكن الوصول إليها من خلال 3 نقاط على جانب الملف الشخصي وستكون أول خيار في القائمة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الخيار حاليا يتيح فقط عرض معلومات حسابك، ولن تستطيع عرض معلومات حساب مستخدم آخر في الوقت الحالي. وبحسب اختبار قام به موقع "نيوز ناين" (News Nine) فقد عرضت الحسابات القديمة معلومات أكثر تفصيلا، بينما عرضت الملفات الشخصية الحديثة المعلومات الأساسية فقط.

ويبدو أن إيلون ماسك صاحب منصة "إكس" استجاب لطلبات المستخدمين، وخاصة بعد طلب كيتي بافليش الصحفية والمحللة السياسية التي أشارت إليه فيه تغريدة تطالبه بإنشاء ميزة تتيح التعرف على دولة صاحب الحساب، مستنكرة الانقسامات والمشاكل التي سببتها الحسابات الوهمية.