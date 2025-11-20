ما الجديد في "جيميناي 3" من غوغل؟

كشفت "غوغل" عن الجيل الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" وبمجموعة جديدة من المزايا والأدوات الإضافية التي تصفها الشركة بالثورية.

وللمرة الأولى، تتيح "غوغل" للمستخدمين الوصول مباشرة إلى المزايا الجديدة في النموذج رغم كونها ضمن الاشتراك المدفوع "جيميناي 3 برو" (Gemini 3 Pro).

وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد أظهر مهارات فكرية توازي حملة الدكتوراة مع تفوق واضح على نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في العديد من الاختبارات.

وإليكم أهم الأشياء التي يستطيع "جيميناي 3 برو" الجديد القيام بها:

1- واجهة جديدة للإجابات

وصفت "غوغل" هذه الميزة بأنها واجهة توليدية، وبينما يبدو الاسم معقدا بعض الشيء، إلا أنه ببساطة يجمع عدة نقاط معا، والهدف منها هو جعل الإجابات أكثر وضوحا وأسهل في القراءة.

وتعمل هذه الميزة في شكلين مختلفين، الأول وهو المتعلق بالأسئلة المعقدة التي تطلب أكثر من مرحلة أو تضم أكثر من شيء يمكن عرضه بالصور، إذ يقوم النموذج بعرض الصور والنصوص تفاعليا، ليظهر النص المصاحب لكل صورة فور الضغط عليها.

والشكل الثاني يتيح لك تصميم صفحة إنترنت مولدة باستخدام الإجابات التي طلبتها منه، ويعني هذا أن النموذج يعرض لك كافة التفاصيل المتعلقة بسؤالك على شكل صفحة تفاعلية تختلف في تصميمها عن واجهة "غوغل" المعتادة.

وتتاح هذه المزايا الجديدة في التحديث الذي يصدر اليوم للأداة ويمكن الوصول إليها واستخدامها مجانا تماما.

2- تفكير أكثر عمقا

لا تزال هذه الميزة في طور التجربة الاختبارية لأنها تتيح للنموذج القدرة على التفكير بعمق وتقديم إجابات أفضل من النماذج المعتادة.

وبسبب هذه الميزة، وصفت "غوغل" الأداة الجديدة بأنها قادرة على التفكير مثل حملة الدكتوراة، وهي أيضا جزء من باقة "ألترا" التي تصل تكلفتها إلى 250 دولارا، أي أنها غير متاحة في بقية النماذج.

إعلان

ويستطيع النموذج الآن التعامل مع البيانات بشكل أفضل حتى وإن كانت مخبأة في أنواع مختلفة من المستندات، مثل أن تكون مخبأة في صور أو مقاطع فيديو أو غيرها، فإن النموذج يستطيع استخراجها بسهولة ودقة.

كما أصبح "جيميناي" أقل ميلا لموافقة المستخدم على أي شيء، ويهتم الآن بتقديم المعلومة الصحيحة وتصحيح المعلومات المغلوطة عند المستخدمين.

3- عميل "جيميناي"

ويمكن وصف هذه الميزة بمحاكاتها مزايا عملاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء الوظائف نيابة عن المستخدم، ولكن بأكثر قوة واحترافية.

كما أن عميل "جيميناي" يمكنه الوصول إلى جميع خدمات "غوغل" المختلفة بشكل سلس وسريع، وبالتالي يمكنك أن تطلب منه ترتيب صندوق الوارد في "جيميل" أو حتى ترتيب مستندات "غوغل درايف" الخاصة بك، ولن تحتاج لربطه بشكل إضافي بالأدوات الأخرى.

وتصف "غوغل" هذه الميزة أنها أقرب إلى مساعد افتراضي بالمعنى الحرفي له، إذ يمكن لها أن تقوم بأي شيء ترغب فيه بسهولة، ولكنها مغلقة خلف حائط دفع، إذ يجب أن تشترك في باقة "ألترا" للاستفادة منها.

4- أقوى أداة "فايب كودينغ"

تطلق "غوغل" على الأداة الجديدة المخصصة لكتابة الأكواد في "جيميناي 3" اسم "آنتي غرافتي" (ِantigravity)، وهي منصة تطوير جديدة تركز أساسا على البرمجة عبر الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لهذه المنصة كتابة الأكواد الأكثر تعقيدا من السابق، كما أنها أشبه بمنصة مخصصة للمبرمجين يمكن الوصول إليها بشكل منفصل بعيدا عن بقية أدوات "جيميناي" المعتادة.

وتؤكد الشركة أن هذه المنصة قادرة على إتمام مهام البرمجة من البداية إلى النهاية دون الحاجة لوجود أو توسيع التدخل البشري بأي شكل من الأشكال.

كما أنها من الأدوات المجانية التي تتيحها "غوغل" ضمن تحديث "جيميناي 3" الجديد، ولكن الاشتراك في الباقات المدفوعة يمنحها المزيد من الخيارات والقوة.