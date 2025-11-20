في سباق سرعات الواي فاي.. هل يفوز آيفون 16 أم آيفون 17 الجديد؟

كشفت دراسة جديدة -أجرتها شركة قياس سرعة الإنترنت الشهيرة "أوكلا" (Ookla)- عن أن سرعة الاتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" في "آيفون 17" بكافة طرزه تتخطى مثيلاتها في "آيفون 16″، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني.

وأكدت الشركة أنها اعتمدت في دراستها على بيانات المستخدمين الذين يقيسون سرعة الإنترنت في دول العالم كافة باستخدام أداتها.

كما بررت أن الفارق في هذه السرعة يأتي بفضل استخدام شريحة "آبل" الجديدة للاتصال، التي تحمل اسم "إن 1" (N1)، والتي طورتها الشركة داخليا واستخدمتها للمرة الأولى مع هواتف "آيفون 17" بكافة طرزها.

وقدمت الشريحة الجديدة زيادة في سرعة الاتصال بالإنترنت وصلت إلى 40% مقارنة بالأجيال السابقة، وتظهر بوضوح في سرعة التحميل ورفع الملفات من الهاتف، كما أن هذه النتيجة كانت ثابتة في جميع الدول التي خضعت للاختبار.

وهذا التحسن -الذي تقدمه الشريحة الجديدة- يظهر بوضوح في ثبات سرعات الاتصال بالإنترنت، بدلا من رفع السرعة القصوى التي لا يمكن الحفاظ عليها لفترات طويلة.

وأشار التقرير إلى أن سرعة التحميل من شبكات الإنترنت اللاسلكي في "آيفون 17″ و"آيفون إير" وصلت إلى 416 ميغابت في الثانية مقارنة مع 323 ميغابت في الثانية مع "آيفون 16" بناء على الاختبار في فرنسا التي قدمت أسرع نتائج.

ومقارنة مع الهواتف الأخرى، فإن الشريحة حققت سرعة تحميل قصوى وصلت إلى 329 ميغابت في الثانية مقارنة مع 335 ميغابت في الثانية مع هواتف "بيكسل 10 برو" و250 ميغابت في الثانية مع هواتف "غالاكسي إس 25 ألترا".