شاهد: روبوت روسي يقدم للرئيس بوتين عرضا راقصا

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا مباشرا لأحدث روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات معرض نظمه بنك "سبيربنك" والذي يعد أكبر بنوك البلاد، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وتضمن العرض فقرة رقص من الروبوت الذي يدعى "غرين" ويدعي أنه أول روبوت روسي بشري مزود بالذكاء الاصطناعي، واصفا نفسه بكونه تجسيدا حيا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ونقلت قنوات التلفاز المحلية هذا العرض المباشر وزيارة بوتين للمعرض السريع، فضلا عن الفقرة التي قدمها الروبوت أمامه بما فيها الحديث عن كونه أول روبوت روسي.

ويتزامن هذا الأمر مع ظهور مقطع الأيام الماضية لروبوت روسي آخر يدعى "آيدول" يسقط على وجهه فور ظهوره على خشبة المسرح.

ويؤكد "سيبربنك" أن نظام الروبوت سيتم تحديثه باستمرار، مع كونه لديه القدرة على تأدية العديد من الوظائف التي تتضمن اللمس وحمل الأشياء وتحريكها، مضيفا أن هذا الروبوت مشروع أولي يمكن دمجه في العديد من القطاعات.

كما تضمن العرض تجربة مباشرة لكاميرا مزودة بالذكاء الاصطناعي وقادرة على فحص الحالة الصحية للمستخدم وتقديم تقرير متكامل عنها.