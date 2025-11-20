ثغرة في "واتساب" تتيح سرقة بيانات 3.5 مليارات مستخدم

وجد الباحثون الأمنيون من جامعة فيينا ثغرة في "واتساب" أتاحت لهم الوصول إلى بيانات وأرقام هواتف 3.5 مليارات مستخدم في المنصة، وفق تقرير نشره موقع "سايبر سيكورتي نيوز" التقني.

ويشير التقرير إلى أن "ميتا" كانت تعلم بوجود هذه الثغرة منذ عام 2017 وتركتها دون إغلاق، كون الثغرة متجذرة في ميزة اكتشاف جهات الاتصال داخل المنصة.

وتعمل هذه الثغرة عبر البحث عن أرقام الهواتف عشوائيا داخل ميزة الرسائل الجديدة في "واتساب"، وفي حال وجود حساب "واتساب" متصل برقم الهاتف تظهر بياناته مباشرة، وتمكن الفريق من البحث عن أكثر من 100 مليون رقم هاتف عشوائيا خلال ساعة باستخدام البرمجيات المناسبة.

كما أجريت الدراسة في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وأبريل/نيسان 2025، وتمكنوا في تلك الفترة من بناء قاعدة بيانات واسعة تضم بيانات المستخدمين من 245 دولة مختلفة.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الهندسة في "واتساب" نيتين جوبتا، أن المنصة تعمل حاليا على بناء آليات لمنع سحب البيانات سحبا واسعا من المنصة تحسبا لمواجهة مثل هذه الثغرات.

وأضاف أن "ميتا" أغلقت الثغرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب ظهورها من جديد في مسابقة للبحث عن الثغرات في أبريل/نيسان 2025.

بالطبع حذف الباحثون بيانات المستخدمين الذين تمكنوا من الوصول إليها، و"ميتا" أكدت أن الثغرة لم تستَغل خُبثا في الفترة الماضية.

ولكن وجود مثل هذه الثغرات يثير مخاوف الخبراء الأمنيين ويفتح الباب لمجموعة أكثر خطورة من هجمات التصيد السيبرانية.