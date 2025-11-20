هذه أسباب تحوّل لون "آيفون 17" البرتقالي إلى الوردي

شارك عدد من مستخدمي هاتف "آيفون 17″ و"آيفون 17 برو ماكس" باللون البرتقالي تحذيرات لعشاق هذا الهاتف، بعد ملاحظتهم تحول لون الهيكل الخارجي تدريجيا إلى اللون الوردي، مع بقاء الشاشة الزجاجية سليمة.

ووفقا لمستخدمين على منصة "رديت"، فإن هذه المشكلة ظهرت رغم عدم وجود أي سوء استخدام للجهاز، مما أثار اهتماما واسعا في المجتمع التقني.

وأرجع بعض الخبراء في حلقة (2025/11/19) من برنامج "حياة ذكية" السبب المحتمل، إلى تعرض الألمنيوم المصبوغ باللون البرتقالي لمواد تنظيف تحتوي على مبيض أو بيروكسيد الهيدروجين (الماء الأكسجيني)، أو التعرض الطويل لأشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى تلف طبقة الأكسدة الخاصة بالهيكل وتغير لونه من البرتقالي إلى الوردي.

كيف تحمي "آيفون 17″؟

أما شركة آبل المالكة للهاتف الذكي فلم تعلق في تقرير رسمي عن حوادث تغير لون الهاتف المتكررة، في حين ورد عن بعض مقتنيي الهاتف أن الشركة استبدلت أجهزتهم بعد الفحص.

لكن آبل نصحت المستخدمين بتجنب استخدام مناديل مبللة أو أي منتجات تحتوي على مبيض أو بيروكسيد الهيدروجين، والاكتفاء بكحول التنظيف المخصص للأجهزة الإلكترونية.

ويبدو أن باقي ألوان سلسلة "آيفون 17 برو" لم تواجه هذه المشكلة، مما يوضح أن اللون البرتقالي هو الأكثر عرضة للتحول.

ويعتقد خبراء أن الاعتماد على الألمنيوم بدل التيتانيوم، كما حدث مع "آيفون 17 برو" مقارنة بسلسلة "آيفون 15" و"16 برو"، قد ساهم في هذه الشكاوى المتعلقة بمتانة الإطار واللون.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت شركة آبل أحدث طرازات "آيفون" في الأسواق العالمية، إذ يبدأ سعر "آيفون 17" القياسي بـ799 دولارا، وهاتف "آيفون إير" بـ999 دولارا، وهاتف "آيفون 17 برو" بـ1099 دولارا، و"برو ماكس" بـ1199 دولارا.