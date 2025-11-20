تكنولوجيا

بعد العديد من القضايا.. "روبلوكس" تحظر محادثات الأطفال إلى البالغين

AUCKLAND, NEW ZEALAND - NOVEMBER 19: In this photo illustration, young children hold an iPhone while using the online game platform Roblox on November 19, 2025 in Auckland, New Zealand. Roblox will block in-game chat for users under 13 unless they complete mandatory age verification, tightening safety controls across the platform. The changes will take effect in Australia, New Zealand and the Netherlands in December, and the rest of the world in January, 2026. (Photo illustration by Getty Images)
"روبلوكس" توزع المستخدمين على فئات عمرية مختلفة (غيتي)
Published On 20/11/2025
|
آخر تحديث: 12:34 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت "روبلوكس" عن مجموعة من التغييرات الجديدة التي تهدف إلى جعلها أكثر أمنا للأطفال والمراهقين في العالم، ومنها حظر تواصل الأطفال بالكبار الغرباء والمراهقين الأكبر سنا، وذلك وفق تقرير نشرته "غارديان".

وتأتي هذه التغييرات على خلفية مجموعة جديدة من القضايا التي اتهمت المنصة أنها تمكن المعتدين من الاعتداء على الأطفال والتقرب منهم.

ويشير التقرير إلى أن تصميم اللعبة كان يتيح للمعتدين التقرب من الأطفال والتواصل معهم بسهولة ودون عقبات، وهو الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة مع قاعدة المستخدمين الكبار للعبة، وقد يصلون إلى 150 مليون لاعب.

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة مع مطلع الشهر المقبل، إذ يطلب من المستخدمين الخضوع لعملية تقييم إرشادية لعمر الأطفال لوضعهم في الفئة العمرية المناسبة.

صور للعبة روبلكس Roblox
"روبلوكس" تواجه مجموعة جديدة من القضايا (شترستوك)

وأكدت "روبلوكس" أنه ستكون أول منصة ألعاب عبر الإنترنت تستخدم هذه الطريقة، وهي الآلية ذاتها التي استخدمتها المملكة المتحدة لحظر المواقع الإباحية لمن هم أصغر من 18 عاما.

وقارنت المنصة بين الأسلوب الجديد الذي تنوي استخدامه في تقسيم الفئات العمرية ليصبح أشبه بنظام مراحل المدارس المختلفة، كالابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتضم الفئات التالية:

  • أصغر من 9 سنوات
  • من 9 سنوات إلى 12 سنة
  • من 13 سنة إلى 15 سنة
  • من 16 سنة إلى 17 سنة
  • من 18 سنة إلى 20 سنة
  • من 21 سنة فأكبر

ولن يستطيع الأطفال التحدث إلا مع من يقع في نفس الفئة العمرية معهم، كما أكدت الشركة أنها لن تخزن الصور والمقاطع المستخدمة لتقدير العمر.

المصدر: غارديان

إعلان