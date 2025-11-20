بعد العديد من القضايا.. "روبلوكس" تحظر محادثات الأطفال إلى البالغين

أعلنت "روبلوكس" عن مجموعة من التغييرات الجديدة التي تهدف إلى جعلها أكثر أمنا للأطفال والمراهقين في العالم، ومنها حظر تواصل الأطفال بالكبار الغرباء والمراهقين الأكبر سنا، وذلك وفق تقرير نشرته "غارديان".

وتأتي هذه التغييرات على خلفية مجموعة جديدة من القضايا التي اتهمت المنصة أنها تمكن المعتدين من الاعتداء على الأطفال والتقرب منهم.

ويشير التقرير إلى أن تصميم اللعبة كان يتيح للمعتدين التقرب من الأطفال والتواصل معهم بسهولة ودون عقبات، وهو الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة مع قاعدة المستخدمين الكبار للعبة، وقد يصلون إلى 150 مليون لاعب.

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة مع مطلع الشهر المقبل، إذ يطلب من المستخدمين الخضوع لعملية تقييم إرشادية لعمر الأطفال لوضعهم في الفئة العمرية المناسبة.

وأكدت "روبلوكس" أنه ستكون أول منصة ألعاب عبر الإنترنت تستخدم هذه الطريقة، وهي الآلية ذاتها التي استخدمتها المملكة المتحدة لحظر المواقع الإباحية لمن هم أصغر من 18 عاما.

وقارنت المنصة بين الأسلوب الجديد الذي تنوي استخدامه في تقسيم الفئات العمرية ليصبح أشبه بنظام مراحل المدارس المختلفة، كالابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتضم الفئات التالية:

أصغر من 9 سنوات

من 9 سنوات إلى 12 سنة

من 13 سنة إلى 15 سنة

من 16 سنة إلى 17 سنة

من 18 سنة إلى 20 سنة

من 21 سنة فأكبر

ولن يستطيع الأطفال التحدث إلا مع من يقع في نفس الفئة العمرية معهم، كما أكدت الشركة أنها لن تخزن الصور والمقاطع المستخدمة لتقدير العمر.